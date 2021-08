Von Christine Frei

Karlsruhe/Speyer. Wohin so schnell des Wegs, Radvolk? Ein Blick auf Karlsruhe lohnt sich allemal, bevor eine so andere Welt am Rhein durchradelt wird. Denn am Weg liegt westlich vom Schloss der Botanische Garten Karlsruhe, eine Oase mit Blüten und Exoten, die als Gärtchen kostenlos die Tore öffnet. Das angrenzende Residenzschloss wurde ab 1715 im Barockstil erbaut. Auf seiner Rückseite entfaltet sich der Schlosspark – mit Seerosenweiher und einer munteren Schar Gänse.

Radwegweiser vor dem Karlsruher Schloss. Geradeaus geht es Richtung Speyer. Foto: Christine Frei​

Die folgende Direttissima wird flott genommen, rund zehn Kilometer nur durch Wald! Nach Leopoldshafen eröffnet sich eine aus Auwald und Wasser bestehende, verwunschen wirkende Natur. Wie tief das Fahrrad darin eintauchen kann, bestimmt der Wasserstand des Rheins (siehe Information "Pegel"). Wenn der Wasserstand zu hoch ist, radelt sich’s angenehm auf dem Deich nur mit Blick auf das Hochwasser.

Überflutungen sind zwar nicht an der Tagesordnung, doch in den Flussauen sind sie wichtiger Bestandteil dieser Landschaftsform. Stimmungsvoll radelt es sich über die Insel Rott, eine Drehbrücke verbindet mit dem Deich. Vom Neurhein klingt das Tuckern eines Schiffsmotors herüber, abgelöst vom Quaken aus feuchtem Grund. Ein einsamer Kirchturm überragt grüne Wiesen und Felder der Landseite.

Mit Glück gibt’s eine Flugshow: Storchennest in den Altrheinauen. Foto: Christine Frei​

Ab Rußheim folgt das Naturschutzgebiet Rußheimer Altrhein-Elisabethenwört und bald darauf zwischen Oberhausen und Altlußheim ein Natura 2000-Gebiet. Und als Besonderheit: die Weißstorchkolonie, einsehbar vom Deich hinter Rheinhausen – die Nester sind opulent und circa von März bis Juli belegt, Flugversuche der Jungstörche werden hier bestenfalls noch bis zum August durchgeführt.

Zum Finale wird die trotz Baustelle per pedes passierbare Rheinbrücke nach Speyer überquert, wo die Besichtigung des Speyerer Doms ein Muss ist: Er ist die größte erhaltene romanische Kirche der Welt, UNESCO Weltkulturerbe und geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention.

Karlsruhe - Speyer

Start/Ziel: vom Hauptbahnhof Karlsruhe zum Hauptbahnhof Speyer

Strecke: Am Bahnhofplatz nach rechts radeln, bald links in die Ettlinger Straße abbiegen und geradeaus fahren, bis das Schloss Karlsruhe erreicht ist. Durch den Schlossgarten dahinter und um den Schlossgartensee radelt man zum rückwärtigen Parkeingang. Von hier geht es lange geradeaus in Richtung Leopoldshafen durch die Linkenheimer Allee bis zum Pfinz-Entlastungskanal. Nach Überqueren des Kanals führt links die Route bei Normalwasserständen des Rheins um Leopoldshafen zur Anlegestelle der Fähre und weiter am rechten Rheinufer bleibend. Hier der Beschilderung des Rheinradwegs (EuroVelo-Route EV15) folgen, die stellenweise lückenhaft ist. Die Radwege zu den Orten entlang der Strecke: Philippsburg, Rheinhausen, Altlußheim und Speyer sind ausgeschildert. Bei höheren Wasserständen des Rheins können Radwege auf der Deichkrone und dahinter genutzt werden.

Länge: rund 60 Kilometer

Höhenunterschied: fast keiner

Dauer: ca. vier Stunden ohne Pausen

Anfahrt mit ÖPNV: Gute Verbindungen für die Anfahrt vom Hauptbahnhof Heidelberg mit der S-Bahn Linie 3. Ebenso für die Rückfahrt mit der S3 vom Hauptbahnhof Speyer zum Hauptbahnhof Heidelberg. Die Fahrradmitnahme im Nahverkehr ist am Wochenende kostenfrei, ansonsten ab 9 Uhr.

Verpflegung: Verlockende Gelegenheiten zum Picknicken und Einkehren finden sich an der Strecke. Gleich in Karlsruhe in Bahnhofsnähe die "Süße Marie", Rüppurer Str. 106, geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr.

Karten: Kompass-Karten GmbH (Hrsg.) (2020): Wanderkarte Kraichgau, Karlsruhe, Landau i. d. Pfalz, Speyer, Sinsheim, Eppingen, Bretten, Pforzheim, 1:50.000, Band 768, ISBN 978-3-99044-847-2

Rhein-Pegel: Maxau bei Karlsruhe fortlaufend aktualisiert unter www.hochwasser-rlp.de

