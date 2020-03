Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die große Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung wird auch in der Hauptstadt mit Freude registriert: Weil er seine Oma Rosa, die in einem Seniorenheim in Wilhelmsfeld lebt, momentan nicht mehr besuchen kann, schickt Haziran aus Berlin-Charlottenburg jetzt via RNZ einen ganz besonderen Gruß: "Keep cool, Oma", lautet seine Botschaft.

Auch aus Roth an der Lahn und vielen weiteren Städten und Gemeinden – auch außerhalb des Verbreitungsgebiets der RNZ – haben mittlerweile zahlreiche Grüße an die Großeltern die Redaktion erreicht. Und so wird die Rhein-Neckar-Zeitung in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung der Bilder weiter dafür sorgen, dass Oma und Opa, die in diesen schweren Zeiten ihre Enkel nicht sehen können, sich nicht ganz alleine fühlen. Über die Zeitung kommen Botschaften, die Mut machen und ein wenig Freude bringen sollen.

RNZ-Aktion Botschaft für Oma und Opa - Die Fotogalerie















Bei den Lesern kommt die Aktion bereits sehr gut an. "Vielen lieben Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, auf diese tolle Art und Weise einen Gruß an die Großeltern zu senden", schreibt André Wild, ein treuer Leser aus dem Odenwald, wie er noch anmerkt. "Sie leiden wirklich sehr unter dieser Zeit und werden sich riesig über den Abdruck in der RNZ freuen. Ihr seit die Besten", stellt Wild abschließend fest. Ein Lob, über das sich die Redaktion sehr gefreut hat.

Unter den heutigen Beiträgen sind auch Botschaften für zwei Geburtstagskinder, die am Dienstag ihr Wiegenfest ohne ihre Familie feiern müssen. Ihnen sendet die RNZ ebenfalls die herzlichsten Glückwünsche im festen Glauben daran, dass sie ihre Enkel bald wieder in die Arme schließen können.

Alle Leser der Rhein-Neckar-Zeitung haben weiterhin die Möglichkeit, Oma und Opa eine Nachricht zukommen zu lassen. Mitmachen ist ganz einfach: Schreiben oder malen Sie eine Botschaft auf ein Plakat, je größer, desto besser. Anschließend positioniert sich die Familie im Wohnzimmer, Garten oder vor der Haustür und macht einen Schnappschuss mitsamt der Nachricht.

Was die Botschaft betrifft, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was auch immer auf dem Plakat stehen mag, Opa und Oma werden ganz sicher große Augen machen.

Info: Anschließend schicken Sie das Bild mit Angaben zur Familie (Name und Wohnort) sowie Angaben zu den Großeltern (ebenfalls Name und Wohnort) an folgende Mailadresse: rhein-neckar@rnz.de.