Mannheim. (run). Wer am Rheinufer in Mannheim spazieren geht, dem wird wahrscheinlich ab und zu ein Satz durch den Kopf gehen: "Ganz schön dreckig hier." Durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Alltagsleben der Menschen ist das Müllaufkommen auch an deutschen Gewässern nicht geringer geworden – im Gegenteil. Die Vermüllung hat deutlich zugenommen. Die Ursachen sind: der deutlich gestiegene Online-Handel, Essen und Trinken "to go", Wegwerfmasken sowie stark geforderte kommunale Müllentsorger.

Um das Rheinufer von den groben Verschmutzungen zu befreien, veranstaltet die RhineCleanUp-Initiative wieder eine große Müllsammelaktion. Am 12. September heißt es von der Quelle bis zur Mündung: Weg mit dem Unrat.

Im Jahr 2019 hatten sich in 113 Kommunen insgesamt rund 200 Gruppen am RhineCleanUp beteiligt. Über 20.000 Menschen, verteilt auf die Rheinlänge von insgesamt 1.233 Kilometern, haben damals 170 Tonnen Müll gesammelt. 2020 sind die vier Rheinanlieger-Bundesländer wieder mit dabei. Die Umweltministerinnen und der Umweltminister sind jeweils für ihr Land Schirmherrin und Schirmherr der Aktion.

Für Mannheim hat sich bereits die Surfrider-Foundation Baden-Pfalz angemeldet. Sie werden unter anderem an der Rheinpromenade Müll sammeln. "Wir hoffen natürlich, dass sich in der Kurpfalz weitere Organisationen oder Gemeinden finden, die mitmachen und in ihrem Ort das Rheinufer säubern", sagt Uwe Franken stellvertretend für die Surfergemeimschaft.

Die Surfrider-Foundation Baden-Pfalz war schon 2019 dabei. Foto: zg

Franken und die Veranstalter des RheinCleanUP weisen darauf hin, dass der Einsatz eines jeden Helfers wertvoll ist. Je mehr mitmachen, desto besser für die Umwelt. Und auch als Zeichen an die Politik ist eine Aktion mit vielen aktiven Unterstützern von großer Bedeutung. Denn beim Müllsammeln darf es nicht bleiben. Eine Untersuchung des Bundesumweltamtes bei 2500 Kindern ergab, dass fast alle Plastikrückstände im Körper hatten. Müll ist also auch eine echte Gesundheitsgefahr.

Eines ist aber auch klar: Corona wird auch beim RhineCleanUp (RCU) die bisher bekannten Bedingungen verändern. Die Initiatoren haben deshalb einen Leitfaden entwickelt, wie CleanUps unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygiene-Vorgaben umgesetzt werden können. So soll zum Beispiel nicht in großen Gruppen, sondern alleine, zu zweit, mit der Familie oder in Mini-Gruppen bis zu zehn Personen gesammelt werden.

Auch die Ausgabestellen für Material werden corona-gerecht organisiert – also mit Abstand. Ganz gestrichen wird die Party nach der Aktion. "Wir glauben, mit diesem Leitfaden einen Weg gefunden zu haben, der die dringend notwendigen CleanUps ermöglicht, unsere engagierten Helfer aber nicht in Gefahr bringt", erklärt RhineCleanUp-Initiator Joachim Umbach.

Am RhineCleanUp interessierte lokale Organisatoren und Teilnehmer können sich ab sofort über die RCU-Website informieren und anmelden: www.rhinecleanup.org