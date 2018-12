Rhein-Neckar. (hab) Die Metropolregion Rhein-Neckar will zum "Tal des Wasserstoffs" werden und die nationale Führungsrolle in der Wasserstofftechnologie übernehmen. Bei der jüngsten Verbandsversammlung in Ludwigshafen stellte Bernd Kappenstein, Leiter Energie und Umwelt, das Projekt vor.

Demnach plant die Region, sich um EU-Fördergelder im Rahmen des "Programms "Horizon 2020" zu bemühen. Laut Kappenstein stellt die EU den Regionen, die sich an der Ausschreibung beteiligen, einen Förderbetrag von insgesamt 20 Millionen Euro über einen Zeitraum von sechs Jahren zu Verfügung.

Um den Zuschlag zu bekommen, muss der Antragsteller eine Grundinvestition in Höhe von 80 Millionen Euro nachweisen. Kappenstein sagte, es sei dazu bereits ein schlagkräftiges Konsortium gebildet worden aus den Städten Heidelberg und Mannheim, der RNV, der BASF, der MVV, AirLiquid und der Pfalzwerke. Auch unterstütze das Land Baden-Württemberg die Initiative. Von der Forschung über den Transport bis hin zur Betankung seien somit alle Teilbereiche an Bord. In Heidelberg wird im Frühjahr 2019 eine erste Wasserstofftankstelle in der Speyerer Straße an den Start gehen. Zudem habe sich die Stadt vorgenommen, bis 2025 keines ihrer Fahrzeuge mehr mit fossilen Brennstoffen zu betreiben, sagte Kappenstein.

Als Energielieferant für eine Brennstoffzelle, die wiederum Autos, Busse, Züge und sogar Schiffe antreiben könne, biete Wasserstoff zahlreiche Vorteile. Ein Pkw benötige nur sieben Kilogramm Wasserstoff für eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer gegenüber einer 800-Kilogramm-Batterie bei einer elektrischen Antriebsart. Wasserstoff ist außerdem mit Hilfe der Elektrolyse leicht zu gewinnen.

Wenn der dafür nötige Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser oder Wind stammt, spricht man von grünem Wasserstoff. Dieser kann langfristig problemlos gespeichert werden und ist einfach in Behältern zu transportieren, die allerdings bis zu 700 bar Druck aushalten müssen. Allerdings ist grüner Wasserstoff gegenwärtig noch sechs mal teurer als sogenannter grauer Wasserstoff, der aus der günstigeren Dampfreformierung stammt.

Dabei wird meist noch Erdgas - besser wäre Biogas - als Ausgangsstoff benutzt, was die CO2-Bilanz des Wasserstoffs allerdings verschlechtert. Die Vision eines "H2-Valley" sieht so aus: MVV und Pfalzwerke stellen Biogas und Ökostrom zur Verfügung. Die beiden Energieunternehmen und die BASF erzeugen den Wasserstoff. Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim könnte ein Forschungszentrum Wasserstoff entstehen sowie eine Hochdruckbetankungsanlage. AirLiquide würde dabei seine Kompetenz bei Speicherung und Transport von Gas einbringen. Und eine Pipeline könnte die Betankung von bisher elektrischen DHL-Streetscootern ermöglichen.

Statt einer teuren Elektrifizierung von Bahnstrecken in der Westpfalz, der Weschnitz- und Nibelungenbahn könnten dort Brennstoffzellenzüge verkehren. Ein Pilotprojekt in Hessen mit einem Alstom-Wasserstoffzug ist bereits gestartet. Heidelberg ist mit seiner geplanten Wasserstofftankstelle dabei. Weitere werden nötig. Evobus in Mannheim-Waldhof baut bereits Brennstoffzellenbusse, das Weinheimer Unternehmen Freudenberg ist dabei in der Forschung ganz weit vorne.

Insofern scheint die Metropolregion Rhein-Neckar gut aufgestellt für das umweltfreundliche "Rohöl der Zukunft": den Wasserstoff. Die Verbandsversammlung nahm die Ausführungen von Kappenstein jedenfalls zustimmend und wohlwollend zur Kenntnis.