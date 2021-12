Auch dieser Star weiß das Zusatzangebot an Futter zu schätzen. Gefährlich kann allerdings das Netz um sogenannte Meisenknödel werden. Die gebogenen Krallen der Vögel haben sich in den engmaschigen Netzen nämlich schon verhakt, warnt Vogelexperte Klemm. Fotos: fer

Von Hannelore Schäfer

Rhein-Neckar. "Und ist es Winterzeit und hat’s geschneit auf alle Dächer, verhungern tut kein rechter Spatz, er kennt im Dach die Löcher", hatte einst Wilhelm Busch gereimt. Zwischenzeitlich sind die Dächer isoliert und der Allerweltsvogel Spatz steht auf der Vorwarnstufe der Roten Liste. In Deutschland gibt es immer weniger Vögel, da auch die Anzahl der Insekten dramatisch sinkt. "Als eine der wenigen Ausgleichsmaßnahmen gilt die ganzjährige Zufütterung unserer gefiederten Freunde, mit der gerade jetzt im Winter begonnen werden kann", rät Kurt Klemm. Er ist einer der profundesten Vogelkenner in der Region. Mit dieser Maßnahme unterstützt man nicht nur die heimische Vogelwelt, sondern auch Futtergäste aus dem hohen Norden, wie die Bergfinken, von denen die ersten bei uns eingetroffen sind.

Die gefiederten Nordeuropäer verlassen auf der Suche nach Futter ihre "Kältekammer". Zwar bringen die Vögel nicht zwangsläufig sibirische Kälte mit, aber sobald die nordischen Futtergäste eintreffen, gelten sie unter Vogelkennern als Indikator für einen Wetterumschwung. "In Zeiten des Klimawandels ist auch dieser Erfahrungswert nicht mehr sicher", konstatiert Kurt Klemm. Insbesondere wenn Väterchen Frost eiskalt an die Türe klopft, stellt die Winterfütterung oftmals den letzten Notnagel für die gefiederten Gesellen dar.

Der Heddesheimer Vogelexperte Kurt Klemm mit einer Schwalbe.

Kurt Klemm plädiert zwar ähnlich wie Professor Peter Berthold, die Koryphäe unter den Ornithologen, für die ganzjährige Zufütterung, aber vor allem im Winter ist das natürliche Futterangebot noch begrenzter als zu den anderen Jahreszeiten. Die wenigen Frucht- und Samenstände, die vom Herbst übrig geblieben waren, sind jetzt abgefressen. Leichtgewichten, wie beispielsweise dem Rotkehlchen, droht der Hungertod. Das gerade mal 20 Gramm schwere Federbällchen, der Vogel des Jahres 2021, muss im Winter rasch seinen Kalorienbedarf decken, um überleben zu können.

Der sommerliche Insektenfresser stellt sich in der kalten Jahreszeit auf im Handel erhältliches Weichfutter um. Klemm zufolge kommt es nicht nur bei anhaltendem Frost und geschlossener Schneedecke zu Nahrungsengpässen. Das Angebot von Wildkräutern, Wiesenpflanzen und damit auch von Insekten, erweise sich in Feld und Flur schon seit Jahren rückläufig. Durch die intensive Landwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden sowie dem permanenten "Aufräumen" auch in den Hausgärten schwinde das Nahrungsangebot der Vögel ganzjährig.

"Die Landwirte sind in Zugzwang, kostengünstig produzieren zu müssen, damit der Verbraucher beispielsweise Fleisch und andere Nahrungsmittel möglichst billig einkaufen kann. Das ist mit Nachhaltigkeit aber nicht zu vereinbaren", ist Klemm überzeugt. Aktuell zählt er an seiner Futterstelle ein paar Spatzen, wenige Meisen und hin und wieder lassen sich auch Amsel, Star, Rotkehlchen und Zaunkönig blicken. Einige Vogelarten hätten sich zudem in die Wälder mit ihren natürlichen Ressourcen zurückgezogen. Geht dort das Futterangebot zur Neige, kommen sie auch wieder an die Futterhäuschen.

"Der weitere rapide Rückgang der Artenvielfalt, unter den heimischen Vögeln, kann nur durch verschiedene Maßnahmen gestoppt werden, eine davon ist die ganzjährige Fütterung", appelliert Klemm. Das Futterhäuschen ist Professor Berthold zufolge übrigens eine "deutsche Erfindung". Neben dem Futterhaus im "Landhausstil" eignen sich auch die im Handel erhältlichen Futtersilos als Futterspender. "Achten Sie aber bitte immer darauf, egal welche Futterstelle Sie einrichten, dass diese auch "katzensicher" ist und vergessen Sie vor allem die regelmäßige Reinigung nicht", rät Klemm und ergänzt: "Das Aufstellen einer Vogeltränke erweist sich auch im Winter als wichtige und sinnvolle Maßnahme."

Für verschiedene Vogelarten benötige man natürlich auch verschiedene Futtersorten. Geeignet sind fetthaltige Sämereien und Flocken, aber auch Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse und ungesalzene Erdnüsse). Beliebt sind bei den Vögeln Meisen- sowie andere Sorten von Futterknödeln.

"Wichtig ist dabei, dass die Knödel nicht mehr eingenetzt sind, sondern in anderen Behältnissen angeboten werden. Die gebogenen Krallen der Vögel haben sich in den engmaschigen Netzen nämlich schon verhakt", weiß der Heddesheimer. Das von Professor Peter Berthold und Gabriele Mohr herausgegebene Büchlein "Vögel füttern, aber richtig", empfiehlt Kurt Klemm als kleine, nützliche Lektüre für Vogelfreunde. Und dass die Fütterung und damit verbunden das Beobachten von Vögeln auch für Menschen einen positiven Effekt besitzt, ist unbestritten. "Gerade für Kinder stellt der Besuch der gefiederten Gäste ein echtes Erlebnis dar. Es ist mit der lebhafteste Naturkundeunterricht, den ich kenne, sowie eine schöne Abwechslung in Altersheimen, insbesondere in Zeiten der Pandemie", betont Klemm.