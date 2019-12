Heidelberg/Rhein-Neckar.(cab) In der Region treiben Trickbetrüger wieder verstärkt ihr Unwesen. Am Freitag erhielten zahlreiche, vorwiegend ältere Mitbürger Anrufe von falschen Polizeibeamten oder angeblichen Verwandten. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht.

Gemäß einer Bilanz des Polizeipräsidiums Mannheim vom Samstag, klingelten am Freitag ab der Mittagszeit bis in den späten Nachmittag hinein die Telefone vor allem von Senioren in Sinsheim, Malsch, Wilhelmsfeld, Hemsbach, Plankstadt und im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Die Täter hatten es erneut auf Bargeld und andere Wertgegenstände abgesehen – im Falle des "Enkeltricks", um eine vermeintlich größere Anschaffung finanzieren zu können, bei den Anrufen falscher Polizisten, um die Senioren vor materiellem Schaden zu schützen. Bei allen Anrufen durchschauten die Betroffenen die Masche der Täter. Sie haben offensichtlich die Ratschläge der Polizei beherzigt, die selbst übrigens niemanden unter der Notrufnummer 110 anrufen würde.

Wer sich über Trickbetrug am Telefon und Betrugsmaschen ausführlich und kostenlos beraten lassen möchte, kann sich bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim melden, Telefon 0 62 1 / 174-1212. Weitere Informationen und Präventionstipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.