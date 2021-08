Wiesloch/Rhein-Neckar. (rok) Für das Paar aus Neustadt an der Weinstraße war die Entscheidung schnell gefällt: Den Urlaub verbringen sie in diesem Sommer auf den Golfplätzen der Region. Sie meldeten sich bei der Golfwoche des Golflandes Rhein-Neckar an und spielten an neun Tagen neun Turniere auf neun verschiedenen Plätzen – ein ambitionierter Plan bei teilweise über 30 Grad, wenn man weiß, dass große Turniere nie unter sechs Stunden dauern.

Pro Platz sind jeweils um die zwölf Kilometer zurückzulegen. Sieben Teilnehmer von insgesamt 729 Startern traten auf allen neun Plätzen zwischen Bruchsal, Sinsheim, Limburgerhof und Viernheim an. Abschluss war der Hohenhardter Hof in Wiesloch. Dort fand auch die Siegerehrung statt.

Blick auf das satte Grün des Golfplatzes in St. Leon-Rot aus der Vogelperspektive. Auch hier wurde ein Turnier gespielt. Foto: GC St. Leon-Rot

Es war die zehnte Golfwoche des Golflands Rhein-Neckar, die sich gegründet hat, um die Attraktivität der Golfplätze der Region samt Hotellerie und Gastronomie bundesweit bekannter zu machen und Golfer in den Rhein-Neckar-Raum zu locken. Die Idee kam an.

Inzwischen sind regelmäßig Golfspieler aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz und sogar dem nahen Ausland dabei. Sie kommen von 23 Golfclubs, die meisten natürlich aus der Region. Gesamtsieger wurden Sebastian Rutz vom Golfclub Wiesloch und Dana Kuppe vom Golfclub Mannheim-Viernheim.

Golfland Rhein-Neckar listet gute Argumente für einen Golfurlaub in der Region auf. Die Wege sind kurz, die Plätze gehören zu den besten im Land wie die des Golfclubs St. Leon-Rot, die immer wieder zu den schönsten gewählt werden. Insgesamt zählen zehn Plätze zum Golfland-Verbund. Die Region hat eine hohe Sonnenscheindauer und ein gutes kulinarisches Angebot sowie eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir viele Golfer in unsere Region geholt, die mittlerweile zu Wiederholungstätern wurden", scherzt Mitgründer und Schatzmeister Wolfgang Niehus aus Eppelheim. Gerade hat Golfland Rhein-Neckar ein Gutscheinheft aufgelegt, mit dem man preiswert Golfplätze sowie Hotels der Region kennenlernen kann.

Von den 29 Euro für das Gutscheinheft gehen 23 Euro an "Adler helfen Menschen" und "Kinder unterm Regenbogen". Es ist bis Ende September in den Golfclubs zu erwerben.