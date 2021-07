Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Auch wenn die Vertreter des Firmenkonsortiums von EnBW und MVV die Energie aus der Erde so schonend wie möglich fördern wollen – für ihr gemeinsames Projekt im Oberrheingraben werden sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Bei Ulrich Völker zum Beispiel. Der Rauenberger ist zwar kein ausgewiesener Geothermieexperte, als langjähriger Umweltschutzsachverständiger und Sicherheitsingenieur eines großen Pharmaunternehmens hat er aber weltweit die gängigen Standards von Produktionsanlagen überprüft.

Völker nennt die Geothermie gegenüber der RNZ eine "Technik mit erhöhtem Risiko". So sei es schwierig, vorherzusagen, ob Probleme auftreten können und falls ja, welche und in welchem Umfang. "Sollten sich die ersten Vorfälle ankündigen, kann es schon zu spät sein", warnt Völker. Angrenzende Gebiete wären dann vor Beeinträchtigungen nicht gefeit. Wie in Staufen, wo es 2007 infolge von Geothermiebohrunge zu schweren Schäden in der gesamten Altstadt kam. Bei Projekten in Böblingen, Schorndorf und Leonberg wurden ebenfalls mehrere Häuser in Mitleidenschaft gezogen.

MVV und EnBW planen zwischen Mannheim, Heidelberg und Reilingen bis zu drei Heizwerke. Dazu sollen Reservoire in Tiefen zwischen 2500 und 4000 Metern genutzt werden. Das weit über 100 Grad heiße Wasser wird zu den oberirdischen Anlagen gepumpt, die Energie mithilfe von Turbinen in Wärme verwandelt und ins Fernwärmenetz eingespeist. Dieses reicht von Mannheim über Schwetzingen bis nach Speyer und Heidelberg und versorgt knapp 160.000 Haushalte.

Während die beiden Energieversorger die Risiken der Geothermie für "beherrschbar" halten, zählt Völker eine ganze Reihe möglicher Gefahren auf: Gasaustritte, Grundwasserverunreinigungen, Erdbeben, Erschütterungen oder menschliches Versagen beim Bedienen der Anlage. Das Konsortium nimmt ein Kraftwerk in Bruchsal als Blaupause, das seit einiger Zeit ohne größere Probleme betrieben wird. Für Völker ist das allerdings kein Garant für einen störfallfreien Betrieb im Oberrheingraben. "Die Wärmeversorgung von 160.000 Haushalten erfordert groß dimensionierte Anlagen, und das bedeutet auch neue Risiken", sagt der Rauenberger.

Sollte tatsächlich etwas passieren, greife die Haftpflichtversicherung, argumentieren EnBW und MVV. Im Bergrecht sei die Beweislast umgekehrt. Die Kraftwerksbetreiber müssten beweisen, dass nicht sie die Schäden herbeigeführt haben. Völker fürchtet dagegen angesichts der Komplexität des Themas einen Gutachterstreit. "Den gegen ein großes Unternehmen zu gewinnen, ist aussichtslos", glaubt der Ingenieur im Ruhestand. Als Deckungssumme der Haftpflicht seien vor zehn Jahren fünf Millionen Euro vorgeschrieben worden, so Völker, für verschuldensfreie Haftung eine Million Euro. "Wer dann am Ende die Rechnung zahlt, sagen Ihnen die Betroffenen aus Staufen", kommentiert er. Die Grundlage für verantwortliches Handeln seien sichere Verfahren und ein schadensfreier Betrieb. "Das hat Vorrang und ist nicht verhandelbar", bekräftigt Völker.

"Wir stehen ganz am Anfang des Projekts", schreibt MVV-Sprecher Sebastian Ackermann in einer Reaktion auf die Kritik. Man habe eine Aufsuchungserlaubnis erhalten und beginne nun mit umfangreichen geologischen Voruntersuchungen die Suche nach geeigneten Standorten. Für den Fall, dass die Anlagen in Betrieb gingen, sei ein "Multibarrieren-Konzept" angedacht, das durch permanente Messungen überwacht werde. Die gesetzlichen Vorgaben bei der Tiefengeothermie seien weitaus höher als bei der oberflächennahen Geothermie, wo es zu den erwähnten Schäden kam. Alle Arbeitsschritte erfolgten in engster Abstimmung mit den zuständigen Behörden, verspricht Ackermann.