Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Zeit, dass sich was dreht: Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl hat die Erneuerbaren Energien wieder ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und jetzt soll auch die Windkraft neuen Schwung erhalten. Bei der Sitzung des Planungsausschusses des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) in Heddesheim nahm Verbandsdirektor Ralph Schlusche Regionalpolitiker und Verwaltungschefs in die Pflicht: "Wir haben einen gesetzlichen Planungsauftrag und sollten diesen offensiv vorantreiben", mahnte er. Nicht ohne Grund: Bislang übten sich Kommunen und Landkreise bei der Ausweisung möglicher Windkraftstandorte in Zurückhaltung.

Druck macht zudem die Bundesregierung: Laut Koalitionsvertrag sollen zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen werden, sich deren Leistung bis 2030 verdoppeln. Das ist für die Planer weniger das Problem, sondern der Föderalismus. So haben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zwar auch das Zwei-Prozent-Ziel ausgegeben, rechnet Stuttgart jedoch Fotovoltaik-Anlagen auf Freiflächen mit dazu.

Alle drei Bundesländer haben darüber hinaus unterschiedliche "Tabukriterien" festgelegt, insbesondere beim Abstand zwischen Windrädern und Wohngebieten. Nur unzureichende Vorgaben gibt es hinsichtlich des Artenschutzes, bei Landschaftsschutzgebieten oder militärischen Tiefflugstrecken. Vor diesem Hintergrund mahnte auch Verbandsdirektor Christoph Trinemeier die politischen Entscheider zur Einheit: "Es wäre fatal, wenn wir als Verband gezwungen wären, unterschiedliche Planungen im Verbandsgebiet angehen zu müssen."

Daher schlug der stellvertretende Ausschussvorsitzende Ralf Göck vor, das Problem der grenzüberschreitenden Konzeption in der sogenannten Raumkommission Rhein-Neckar zu erörtern, wo Vertreter der Bundesländer mit am Tisch sitzen. Die Idee stieß im Gremium auf allgemeine Zustimmung.

Da der Verband lediglich Rahmenbedingungen festzurren kann, will er die Kommunen bei ihren Planungen intensiv begleiten. Wie konträr die Meinungen zur Windkraft verlaufen, zeigt das Beispiel Eberbach, wo die Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag über Rotoren im Gebiet "Hebert" abstimmen.

Trinemeier sorgte sich, ob die Region am Ende überhaupt genügend Flächen finden wird. Schließlich seien in den ersten Planungen 13 potenzielle Vorranggebiete wegen des Artenschutzes weggefallen. "Wenn wir nicht die harten Restriktionen ändern, werden wir es nicht schaffen", sagte er. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen: Der Verband will bis Ende des Jahres der Regionalversammlung eine erste Version des Teilregionalplans "Erneuerbare Energien" mit geeigneten Standorten für Windräder und Sonnenkollektoren auf dem Feld präsentieren.

Dann ist der nächste Ärger wohl schon programmiert, wie Hans-Ulrich Ihlenfeld fürchtete. Der CDU-Fraktionschef und Landrat in Bad Dürkheim rechnet bei den Fotovoltaik-Freiflächenanlagen mit Widerstand von Landwirten. Wesentlich leichter gestaltet sich für den Verband der Mobilitätspakt: Schlusche kündigte an, dass bis Sommer ein Rechenprogramm anwendbar sein soll. Damit können die Planer das Verkehrsaufkommen vorhersagen, wenn bestimmte Straßen für längere Zeit gesperrt sind oder wie sich mögliche Großprojekte, zum Beispiel die viel diskutierte dritte Rheinbrücke, auswirken würden.

Bislang konzentrierten sich die Modelle hauptsächlich auf den Kernbereich der Metropolregion zwischen den Autobahnen A6 und A 61. Der untersuchte Raum soll aber laut Schlusche ausgeweitet werden. Den jeweiligen Bedarf an Berechnungen will der Verband mit Kommunen und Kreisen ausloten.