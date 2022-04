Von Harald Berlinghof

Mannheim.Überschwemmungen entlang der Flüsse und Überflutungen bei Starkregenereignissen nehmen zu. Die Kehrseite sind lang anhaltende Phasen von Trockenheit mit zu geringen Niederschlägen. Letzteres trifft bisher meist nur die Landwirte. Überflutungen dagegen verursachen Milliardenschäden bei Unternehmen und privaten Hausbesitzern sowie den Mietern. Der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) griff deshalb in seinem diesjährigen Hochwasserschutzforum in Zusammenarbeit mit der IHK Rhein-Neckar das Thema eines digitalen Hochwasser-Risikomanagements auf.

Hochwasser- oder Überflutungsmanagement braucht treffsichere Vorhersagen und rechtzeitige Warnungen. Gerade die späten Warnungen wurden in Zusammenhang mit dem Jahrhunderthochwasser im Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz kritisiert.

Hintergrund > "Hochwasserrisiken gemeinsam begegnen" heißen die fünf Flussgebietsbroschüren, die das Landesumweltministerium gemeinsam mit den vier Regierungspräsidien herausgegeben hat. Diese stehen jetzt im Internet unter www.hochwasserbw.de zum Download zur Verfügung. Die Broschüren wollen Bürger dazu anregen, selbst gegen die Risiken durch Hochwasser aus Flüssen und Bächen sowie durch wild abfließendes Wasser bei Starkregen aktiv zu werden. Auch Kommunen sollen von entsprechenden Tipps und Hinweisen profitieren. cab

134 Tote, zahlreiche Verletzte, 29 Milliarden Euro Schaden, 500 zerstörte Gebäude, 60 beschädigte Brücken und Flussquerungen sowie fünf überflutete Friedhöfe mit den entsprechenden Folgen, die nicht zuletzt auch eine hohe psychische Belastung für die Hilfskräfte bedeuteten, gehören zur Bilanz dieser Katastrophe. Fünf Klärwerke wurden beschädigt sowie 80 Kilometer Abwasserkanäle aufgerissen und verstopft.

Als ein weiteres großes Problem, so erläuterte Michael Bleidt vom Verband Kommunaler Unternehmen, erwies sich in den Folgetagen die Masse an Sperrmüll, die auf den Straßen abgestellt wurde. 300.000 Tonnen mussten abgefahren werden. Das entspricht der Menge, die sonst in 40 Jahren in dieser Region anfällt. Zehn Wochen lang gab es Elektrizitätsprobleme im Ahrtal, weil dort ein Elf-Kilovolt-Mittelspannungsnetz für elektrischen Strom sorgt (in den meisten Regionen in Deutschland sind das 10-, 20- oder 30-Kilovolt-Netze). "Da passte nichts zusammen, und Ersatzteile waren nur schwer zu besorgen", sagte Bleidt. Bei der Vorstellung von digitalen Vorwarnsystemen wurde deutlich, dass es auch hier keine Normung oder Einheitlichkeit gibt.

Fliwas, Flood4Cast, ZürsGeo, LoRaWan oder Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0 lauten die Bezeichnungen der unterschiedlichen Systeme, die alle in der ein oder anderen Form softwarebasiert sind. Manche sind veraltet mit nur wenigen Pegelmessgeräten entlang der Flüsse. Andere sind hochmodern mit Ultraschallsensoren oder Wasserdrucksensoren, mit denen man den "Füllstand" der Flüsse messen kann, wie es Thomas Grigutsch von der Projektgruppe Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0 erklärte. Für die Versicherungswirtschaft betonte Alexander Kusel, dass zum Risikomanagement auch private Vorsorge gehöre. Eine Verpflichtung dafür gebe es nicht, aber es existiere eine allgemeine Sorgfaltspflicht, ganz besonders, wenn man in gefährdeten Gebieten lebt.

Seit dem Jahr 2000 seien 2,5 Millionen neue Gebäude in Deutschland erstellt worden, davon 32.000 in potenziellen Überschwemmungsgebieten. Das Hochwasserkompetenz-Zentrum (HKC) stelle auf Anforderung einen Hochwasserpass aus, der die Gefährdung einer Immobilie aufzeigt. Geeignete Hochwasserschutzkarten und Überflutungskarten für potenzielle Starkregenfälle sollten dringend in die Bauleitplanung der Kommunen aufgenommen werden, riet Kusel. "In vielen Kommunen wird das bereits so gehandhabt", sagte er. Der Privatmann habe aber leider oft nur ein geringes Risikobewusstsein.

Eine Pflichtversicherung, die es in Baden-Württemberg einst gab und die dafür verantwortlich ist, dass im Südwesten 94 Prozent der Immobilien eine Elementarversicherung haben, während sie bundesweit bei 46 Prozent liegt, ist aus seiner Sicht keine Lösung. Weil dann die individuelle private Prävention zusätzlich vernachlässigt werde, befürchtete der Experte.