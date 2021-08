Hunderte von Menschen versammeln sich in der Nähe eines Transportflugzeugs der US-Luftwaffe an einer Absperrung des internationalen Flughafens in Kabul. Foto: dpa/privat

Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Zia hat große Angst um Frau und Sohn, die vor den Taliban aus Herat in West-Afghanistan nach Gasni geflohen sind. Denn auch diese Stadt haben die Islamisten inzwischen eingenommen. "Die Menschen wissen nicht wohin, sie sind einfach überall", sagt der in Heidelberg lebende Afghane.

Er erwartet, dass Frauen wieder nur in Burka und in Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus verlassen können und sagt: "Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert, das ist brutal." Aktuell kann er seiner Familie nicht einmal Geld schicken, Banken, Geschäfte, alles ist zu. Bereits 2013 stellte er einen Asylantrag und bemüht sich seitdem, seine Frau und den inzwischen zwölfjährigen Sohn zu sich zu holen.

Sima und Shima haben von den Spenden unter anderem neue Rollstühle bekommen. Foto: dpa/privat

Die Bundesregierung sollte die Familienzusammenführung erleichtern, findet der 35-Jährige, der als Handwerker bei einem Heidelberger Unternehmen angestellt ist. Für ihn ist klar: Wer in Deutschland arbeitet und Steuern zahlt, sollte das Recht haben, mit seiner Familie zusammen zu sein. "Ich lebe in einer Drei-Zimmer-Wohnung und habe genug Platz und Geld. Was für einen Sinn hat es, die Familien zu trennen?", fragt er.

Gemeinsam mit der Schwetzinger Flüchtlingshelferin Raquel Rempp hat er sich um Visa bemüht, doch sein aktueller Aufenthaltsstatus erlaubt keinen Familiennachzug. Es besteht ein Abschiebungsverbot – erst nach insgesamt fünf Jahren kann eine Niederlassungserlaubnis beantragt werden. Bis er einen Termin für die Visumbeantragung bekommt, könnten dann noch einmal ein bis zwei Jahre ins Land gehen.

"Es ist wirklich sehr traurig, dass die Botschaften offensichtlich mehr oder weniger inaktiviert beziehungsweise personell minimal besetzt sind", sagt Rempp. Sie glaubt, dass das kein Zufall ist. "Familienzusammenführung ist nicht erwünscht, das finde ich so schäbig", sagt sie. Die Verfahren verzögerten sich auch, weil die deutsche Bürokratie keine Rücksicht auf die Lebenswirklichkeit der Menschen nehme. "In den Gebirgsdörfern in Afghanistan werden keine Geburtsurkunden und Heiratsurkunden ausgestellt, viele wissen gar nicht, wann genau sie geboren sind", weiß die Flüchtlingshelferin. Für die Familienzusammenführung anerkannter Flüchtlinge habe sie zwei Jahre gebraucht.

Hintergrund > Laut dem Verein Pro Asyl verzögern sich Visumverfahren aufgrund bürokratischer Hürden oder kaum einzuhaltender Voraussetzungen. Und so warten weiterhin Tausende von Menschen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und anderen Ländern, die in Deutschland Schutz gefunden haben, darauf, dass ihre Familienmitglieder die gefährlichen Heimatländer oder Flüchtlingslager verlassen und nach Deutschland kommen können. 2016 war der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten zunächst ganz ausgesetzt und dann ab dem 1. August 2018 auf maximal 1000 Menschen begrenzt worden. Doch das Kontingent wurde in den vergangenen drei Jahren von den deutschen Behörden nicht ausgeschöpft: Von August 2018 bis April 2021 sind zusammen rund 20.600 Visa für subsidiär Schutzberechtigte erteilt worden. In diesen 33 Monaten hätten es 33.000 Visa sein können, die Quote wurde also nur zu rund 62 Prozent erfüllt. (heb)

Rempp kennt viele Afghanen und nimmt seit Jahren großen Anteil am Geschehen in dem Land am Hindukusch. Einer hatte ihr von den behinderten Schwestern Sima und Shima erzählt, deren Vater gestorben war. Die Mutter muss die Familie seitdem allein durchbringen. Im Frühjahr startete sie einen Spendenaufruf, denn sie wollte die Mädchen, die unter Missbildungen leiden, in Heidelberg behandeln lassen. Doch daraus wird wohl nichts. Monatelang bemühte sie sich vergeblich um medizinische Visa für die Mädchen. Zumindest konnte mit den Spenden, auch vieler Leser der Rhein-Neckar-Zeitung, die Not der Familie gelindert und eine ärztliche Untersuchung finanziert werden.

Bereits in den letzten Monaten hatte sich die Sicherheitslage in Afghanistan drastisch verschlechtert. Die Machtübernahme der Taliban bedroht das Leben aller, die mit den westlichen Staaten und für Demokratie und Menschenrechte gearbeitet haben.

"Ich leide mit, weil ich viele kenne", sagt Rempp. Die Nachrichten und Bilder vom Chaos auf dem Flughafen in Kabul, von Jugendlichen, die sich an die Tragflächen der Flugzeuge hängen und herunterstürzen, erschüttern sie. "Die Grenzen sind dicht, Afghanistan ist zu einem Gefängnis geworden", sagt Rempp und ergänzt: "Das war vorauszusehen, die Bundesregierung kann sich nicht rausreden. Es ist sehr schlimm, dass sich Deutschland derart schwertut, die Menschen mit ihren Familien schleunigst aus Afghanistan zu retten, die jahrelang vor Ort für die Deutsche Bundeswehr gearbeitet haben. Die Leute, die ich seit Jahren betreue, sind in Panik um ihre Familien. Das ist wirklich todtraurig."