Von Gaby Booth

Heidelberg/Rhein-Neckar. Imkerei – ein Hobby für Rentner, die viel Zeit haben? Weit gefehlt. Die Beschäftigung mit der Honigbiene findet immer mehr Anhänger. Spätestens mit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" im vergangenen Jahr in Bayern und Baden-Württemberg wurden die Menschen für das Thema sensibilisiert. Wer selbst dem kleinen Insekt und der Umwelt etwas Gutes tun will, aber keine ausreichenden Kenntnisse für das zeitaufwändige Hobby mitbringt, kann die Bienen mieten. Einige Firmen in der Region tun dies inzwischen und nutzen das Angebot von "Südwest Mietbienen". Der Heidelberger Jörg Staffel hat das Kleinunternehmen gegründet, er ist Diplom-Umweltwissenschaftler und selbst Hausherr von zwanzig Bienenvölkern.

Thomas Beck, Geschäftsführer der Spedition Fels in Heidelberg-Kirchheim, musste nicht lange überzeugt werden, dass auf seinem Firmengelände Platz für fleißige Bienen ist. "Wir hatten im letzten Herbst einen ersten Kontakt, und inzwischen können wir die ersten Resultate sehen", freut er sich, dass auf dem Fuhrpark zwei Völker eingezogen sind. Am Anfang waren 15.000 Insekten in jedem Volk, schon bald werden es wohl jeweils 40.000 Bienen sein, die in aller Stille ihre Arbeit tun: Sie füllen die vorgegebenen Rähmchen mit Waben, kümmern sich um die Aufzucht des Nachwuchses, füttern und pflegen die Königin und suchen natürlich in der Umgebung nach Nahrung. Auf Rapsfeldern oder Obstbäumen werden sie schnell fündig und bringen den Nektar zurück in den Stock. Mit der Honigbereitung, der Brutpflege, dem Wabenbau, aber auch dem Putzen und Wachdienst sind die Arbeiterbienen ganz schön beschäftigt.

Die Biene ist nicht wählerisch

Auch auf dem Firmengelände von Lamy, beim Autohaus Ebert in Weinheim und beim Lackspraydosenhersteller Kwasny in Sinsheim und Gundelsheim haben die Mietbienen ein Zuhause gefunden. Seit kurzem summt es sogar bei der Daimler Truck AG in Mannheim-Waldhof. "Die Biene ist nicht wählerisch, sie kommt mit vielen Standorten zurecht", so Staffel.

Inzwischen kommen immer mehr Anfragen von Firmen, die sich vorstellen können, in einer Ecke ihres Geländes Platz zu schaffen für ein paar Bienenvölker. Zumal sie ja am Ende die Ernte, sprich den Honig, einfahren können. In Frage kommen Gärten, aber auch der begrünte Rand eines Parkplatzes, ein begehbares Flachdach, die Ränder von Fertigungshallen oder Industrieanlagen. Bei der Spedition Fels hat man sich für eine Ecke des Fuhrparkes entschieden.

Geschützt von einer Schilfwand, in der Nähe bienenfreundliche Beerensträucher und vor allem weite Felder, auf die ausgeschwärmt werden kann. Die Mitarbeiter fühlen sich nicht gestört, denn die Völkchen interessieren sich in erster Linie für die Pflanzen und Bäume der Umgebung. Ausschlaggebend für Thomas Beck war das Bienensterben, das im letzten Jahr das Volksbegehren ausgelöst hat. Mit Erfolg. Die Naturschutzgesetze in beiden Bundesländern haben inzwischen den Schutz der Bienen aufgenommen.

Auf dem Speditionsgelände Fels hat sich Jörg Staffel für die aus England stammende Buckfast-Biene entschieden. Diese sammelt viel Honig und ist äußerst friedfertig. Die Hauptarbeit des Imkers besteht darin, einmal in der Woche Schwarmkontrollen durchzuführen. Dabei geht es darum, zu verhindern, dass das Bienenvolk zu früh ausschwärmt. Eine wichtige Aufgabe des Imkers ist zudem der Gesundheitscheck, denn Honigbienen werden häufig von der Varroa-Milbe befallen, einem aus Asien stammenden Parasit.

Zweimal im Jahr dürfen sich die Bienenfreunde der Firmen über Ernte freuen. Ende Mai und Anfang Juli können sie zuschauen, wenn die Waben aus dem Stock herausgenommen werden, um den Honig zu schleudern – pro Jahr können es 30 bis 40 Kilogramm sein. Später finden die Bienen nicht mehr ausreichend Nahrung und müssen zugefüttert werden. Bis zum Winter erhalten sie daher rund 20 Kilo Zucker in Form von Zuckerwasser oder Sirup, um ausreichend Vorräte anlegen zu können.

Mit dem Bienensterben der letzten Jahre ist ihr Wert für das Ökosystem zunehmend in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Auch das Regionale zählt dabei, denn heute kommen nur noch rund zwanzig Prozent des Honigs in Deutschland aus heimischen Imkereien. Der Rest wird aus Lateinamerika und Asien importiert.