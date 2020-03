Rhein-Neckar. (RNZ) Aufgrund des um sich greifenden Coronavirus, des eingestellten Schulbetriebs und der Schließung von Kindertagesstätten in den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen schränken der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und seine angeschlossenen Unternehmen ihr Angebot ein. Damit werde es einen ausgedünnten Nahverkehrsfahrplan geben, hieß es in einer Mitteilung. Wobei der VRN nach eigenen Angaben "alles Mögliche" tun will, die Fahrgäste pünktlich mit Bus und Bahn zu transportieren.

"Wir möchten gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen sicherstellen, auch weiterhin einen stabilen und leistungsfähigen Nahverkehr anbieten zu können", sagte VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik. Er bat die Kunden darum, sich vor Fahrtantritt zum Beispiel über das Internet zu informieren, ob und wann die Linien vor Ort verkehren.

Um das Infektionsrisiko für Fahrer und Fahrgäste zu verringern, bleiben die vorderen Türen in vielen Bussen der Verkehrsunternehmen im VRN bis auf Weiteres geschlossen. Die Kunden sollen die zweite oder gegebenenfalls die dritte Tür für den Ein- und Ausstieg nutzen. Die vorderen Türen stehen weiterhin als Notausstieg zur Verfügung. Der Ticketkauf beim Busfahrer ist nicht mehr möglich. Die Pflicht zum Kauf einer Karte bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Tickets können nicht mehr beim Fahrer gelöst werden

Da somit für den Fahrtantritt ein gültiges Ticket nötig ist, bittet die VRN ihre Kunden, die Fahrscheine bereits im Vorfeld zu kaufen, sofern man nicht bereits im Besitz einer Zeitkarte ist. Hierfür eignen sich neben Verkaufsstellen und Automaten insbesondere die digitalen Kanäle, wie die eTarif-App, die Handy-Ticket-App sowie die Print-at-home-Tickets im Online-Shop, mittels derer der Fahrkartenkauf bequem und bargeldlos möglich ist.

Eine weitere Vorsorgemaßnahme bei Regional- und Straßenbahnen ist ab sofort und bis auf Weiteres, dass sich alle Türen automatisch an jeder Haltestelle öffnen. Damit wird vermieden, dass Kunden Haltewunschknöpfe oder Türöffner betätigen müssen.

Der Verkehrsverbund hält zudem alle Fahrgäste dazu an, in den öffentlichen Verkehrsmitteln den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, der Gesundheitsbehörden des Landes, der Kommunen und Kreise sowie der Verkehrsunternehmen zu folgen und die notwendigen Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten.

"Es geht darum, die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Mobilitätsangebote für unsere Bürger im VRN weiter zu sichern, ein verlässliches Angebot sowie eine stabile Versorgung zu gewährleisten und die Mobilität aufrecht zu erhalten", sagte Malik. Zusammenhalt und Solidarität seien dabei ganz wichtig.