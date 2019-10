Heidelberg. (RNZ/mün) Bus- und Bahnkunden im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) müssen im neuen Jahr tiefer in die Tasche greifen. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es zum 1. Januar flächendeckend fast alle Tarife verteuern wird. Durchschnittlich würden die Preise um 2,5 Prozent erhöht - im einzelnen sieht das exemplarisch aber so aus:

> Großwabe Heidelberg, Mannheim und Mannheim/Ludwigshafen:

Der Preis für einen Einzelfahrschein für Erwachsene steigt von 2,60 Euro auf 2,70 Euro - ein Plus von 3,8 Prozent.

Noch mehr wird bei Kinderkarten aufgeschlagen: Der Preis steigt um 10 Cent auf 1,90 pro Ticket - ein Plus von 5,5 Prozent.

> Rhein-Neckar-Ticket

Der monatliche Preis von 87,20 Euro steigt auf 89,80 Euro - ein Plus von 3 Prozent

> Jobticket

Das Job-Ticket I steigt von 43,90 Euro auf 45,20 Euro monatlich - ein Plus etwa 3 Prozent.

Das Job-Ticket II steigt wie das Rhein-Neckar-Ticket um 2,60 um 3 Prozent.

> MAXX-Tickets

Das MAXX-Ticket steigt von 44,20 Euro auf 45,30 Euro monatlich - ein Plus von 2,4 Prozent.

Das SuperMAXX-Ticket steigt von 73,50 Euro auf 75,40 Euro monatlich - ein Plus von 2,5 Prozent.

> Karte ab 60

Der Preis der Karte ab 60 steigt monatlich von 44,40 Euro auf 45,70 Euro - ein Plus von 2,9 Prozent.

> Unverändert bleiben die Tarife im Modellstadt-Projekt Mannheim, bei dem die Einwohner Mannheims und Ludwigshafens vergünstigte Tickets erhalten. Hier kostet der Einzelfahrschein für Erwachsene weiterhin 1,80 Euro und für Kinder 1,30 Euro.

> Unverändert bleibt auch der E-Tarif, bei dem mit einer App nur die Luftlinienkilometer zwischen Abfahrts- und Ankunftsort berechnet werden. So kostet eine Fahrt für Erwachsene von Heidelberg-Bismarckplatz zum Berliner Platz damit 4 Euro - mit einem Einzelfahrschein bislang 5,90 Euro und im neuen Jahr 6,10 Euro (Plus 3,3 Prozent).

> Alle Fahrpreiserhöhungen finden Sie oben rechts in der Tabelle zum Download

Der VRN begründet die Fahrpreiserhöhungen so: „Die Tarifanpassung ist vor allem aufgrund der Kostenentwicklung bei den Verkehrsunternehmen, insbesondere der steigenden Lohn- und Betriebskosten sowie der Steigerung der Fahrzeugkosten für die Beschaffung und die Wartung erforderlich", so Volkard Malik, VRN-Geschäftsführer. So werde das bisherige Angebot aufrecht erhalten und könne perspektivisch ausgebaut werden.