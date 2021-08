Rhein-Neckar. (RNZ) Zahlreiche Anrufe registriert derzeit der Abfallentsorger AVR Kommunal, weil Glasboxen nicht geleert wurden. Die Kunden wollen wissen, was der Grund dafür ist und was sie jetzt mit dem Altglas machen sollen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

"Wir kennen das Problem und wissen um diesen höchst unerfreulichen Umstand", sagt Martin Schmitz, "und wir bedauern ihn natürlich und bitten die Bürgerinnen und Bürger um Entschuldigung und Nachsicht. Aktuell verzeichnen wir einen überproportional hohen Krankenstand, und das mitten in der Urlaubszeit." Das führe leider dazu, dass die Glasboxen nicht pünktlich abgeholt werden können. "Uns fehlen dazu schlicht und ergreifend die für die Abholungen zuständigen und eingeteilten Fahrer, weil sie uns krankheitsbedingt nicht wie eingeplant und eingeteilt zur Verfügung stehen", informiert der Geschäftsführer der für die Glasabfuhr im Rhein-Neckar-Kreis zuständigen AVR Gewerbeservice GmbH. Gleichzeitig betont Schmitz, dass man nach Kräften und Möglichkeiten alles versuche, um die gewohnten Abläufe wieder herzustellen und den Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen. Dazu gehören beispielsweise auch außerplanmäßige Fahrten an Samstagen.

"Bitte räumen Sie Ihre Glasboxen nicht wieder weg, sondern lassen Sie diese unbedingt auf dem Gehweg stehen. Die Glasboxen werden von uns auf jeden Fall abgeholt, und das so schnell wie möglich", betont Schmitz. Und bittet gleichzeitig darum, die ebenfalls häufig in Anspruch genommene Störungs-Hotline nicht weiter zu kontaktieren.