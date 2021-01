Rhein-Neckar. (hö) Am Montagabend meldete um 21 Uhr die Katastrophen-Warn-App "Katwarn" eine großflächige Störung des Telefonnetzes in Schriesheim: So sei die Integrierte Rettungsleitstelle in Ladenburg nicht mehr zu erreichen, man sollte den Notruf 112 wählen und das Radio einschalten. Eine Stunde später wurde die Warnung auf den gesamten Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg ausgeweitet.

Bis zum Dienstagvormittag sendete der Südwundfunk (SWR) diese Nachricht. Doch bis dahin hatte sich das Problem aufgeklärt, wie ein Telekom-Sprecher am Dienstag auf RNZ-Anfrage erklärte: Das Telefonnetz war mitnichten lahmgelegt, es gab nur eine relativ kleine Störung im Vodafone-Netz: Demnach war tatsächlich die Integrierte Rettungsleitstelle in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises nicht zu erreichen, wenn man die Nummer 19222 wählte. Alle anderen Nummern funktionierten.

Und bereits in der Nacht war der Schaden wieder behoben. "Privatkunden waren nicht betroffen", so der Telekom-Sprecher. Er hatte vor dem Telefonat mit der RNZ den SWR angerufen, damit der seine Durchsagen zur angeblichen Telefonstörung wieder einstellte.

Update: Dienstag, 26. Januar 2021, 12.30 Uhr