Mannheim. Klar, unaufgeregt und zeitlos elegant: So wird das äußere Erscheinungsbild der neuen RNV-Straßenbahnen beschrieben. Die "Rhein-Neckar Tram 2020", deren erstes Exemplar von 2020 an in unserer Region durch die drei Oberzentren der Metropolregion rollen soll, wurde jetzt in Mannheim mit Hilfe eines begehbaren Modells in Originalgröße vorgestellt.

250 Millionen Euro investiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in 80 neue Bahnen. Gleichzeitig hat man einen Vertrag unterzeichnet auf die Option von 34 weiteren Bahnen im Wert von 106 Millionen Euro. Die Endmontage erfolgt im Skoda-Werk im tschechischen Pilsen, wesentliche Teile werden in Finnland gebaut. Die neuen Bahnen der RNV basieren auf Zügen der finnischen Skoda-Tochter TransTech, die bereits in Helsinki unterwegs sind, die aber für den Einsatz im Rhein-Neckar-Raum noch einmal modifiziert und angepasst werden.

"Was in Finnland funktioniert, funktioniert auch anderswo", hatte der stellvertretende finnische Botschafter, Antti Kaski, mit dem Verweis auf das raue finnische Klima betont. RNV-Chef Martin in der Beek sprach von einer nie da gewesenen Dimension einer Einzelinvestition des Verkehrsunternehmens. Um die nötigen 250 Millionen Euro aufzubringen, war es nötig, dass die drei Gesellschafter der RNV - die Städte Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen - Kreditbürgschaften abgaben. Die Stadt Mannheim steuert 50 Prozent dazu bei, Heidelberg und Ludwigshafen je 25 Prozent. Das Land Baden-Württemberg gebe 13 Millionen Euro Fördergelder, wie Gerd Heckmann vom Verkehrsministerium erklärte.

Einst arbeiteten die Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB), die Mannheimer Verkehrs- und Versorgungsbetriebe AG (MVV), die Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL), die Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft (OEG) und die Rhein-Haardt-Bahn in ihren jeweiligen Gebieten auf eigene Rechnung. Im Jahr 2003 sind die Gesellschaften in der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) aufgegangen. Darüber thront der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Mittlerweile befördert die RNV täglich 500.000 Fahrgäste, die Mehrzahl von ihnen in rund 180 schienengebundenen Bahnen. Sowohl von kommunaler Seite als auch von Landesseite wird ein Ausbau des Öffentlichen Personen Nahverkehrs angestrebt. Bahnen gibt es in drei Längenklassen: 30, 40 und 60 Meter. Gegenwärtig behilft man sich auf viel befahrenen RNV-Strecken mit zwei zusammen gekoppelten 30-Meter-Zügen. Die neue 60-Meter-Variante von Skoda soll ab 2020 vor allem diese Notlösung ersetzen. Alle neuen Bahnen werden einen ebenerdigen Einstieg ermöglichen. Bis zu 200 Fahrgäste sollen sie auf Steh- und Sitzplätzen aufnehmen können. Die Klima- und Heiztechnik soll effizient und leistungsstark sein. Echtzeit-Fahrgastinformationen, WLAN-Zugang und ebenerdig erreichbare Sitze für mobilitätseingeschränkte Personen ergänzen des Gesamtpaket.

In der Beek rechtfertigte die Investition mit der Modernisierung der aktuell rund 180 Bahnen umfassenden Schienfahrzeugflotte der RNV. Ein Großteil der Züge der ersten Generation werde durch die neuen Straßenbahnen ersetzt. Damit werde die Attraktivität in Bezug auf Komfort und Barrierefreiheit erhöht. Gleichzeitig reagiere man mit den längeren neuen Bahnen auf steigende Fahrgastzahlen. "Aber", gab er zu bedenken, "auch das Erscheinungsbild der Städte und von Teilen der Region wird für die nächsten 30 bis 40 Jahre durch die Bahnen geprägt".

Bis zu 60 Meter lang und 80 Stundenkilometer schnell sollen sie sein. Ab 2020 kommen die Bahnen über einen Zeitraum von mehreren Jahren in der Region Rhein-Neckar an. Mit Blick auf Länge und Tempo stockte manchem der Atem: So schnell durch die Städte? Die 60-Meter-Bahnen sind die größten der Welt auf der Ein-Meter-Spur. Sie sollen jedoch nur auf den meistgenutzten Strecken des RNV-Gebiets eingesetzt werden. Und die Höchstgeschwindigkeit werden sie nur auf Überlandstrecken erreichen. Insgesamt werden die neuen Bahnen leiser und energieeffizienter sein und so auch die Anwohner an viel befahrenen Linien in Sachen Geräuschentwicklung entlasten.

In den nächsten Tagen und Wochen soll das 1:1-Modell der neuen Bahn der Öffentlichkeit an mehreren Orten gezeigt werden. Man möchte mit den späteren Nutzern darüber reden, was in den Bahnen verbessert werden könnte. Zum Beispiel bezüglich der Sitzgestaltung soll es eine Abstimmungsmöglichkeit geben. Gezeigt wird das Modell der "Tram 2020" auch am 20. Oktober beim Tag der offenen Tür der RNV im Betriebshof in der Mannheimer Möhlstraße.