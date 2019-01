Mannheim/Rhein-Neckar. (cab) Mitte Januar sah es so aus, als sei man ein Stück vorangekommen. Erst hatte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) das Fahrzeugkonzept der neuen Züge der "Rhein-Neckar-Tram 2020" vorgestellt. Dann taten sich Behinderten- und Seniorenverbände zusammen und kritisierten die Unzumutbarkeit der Bahnen für körperlich eingeschränkte Menschen, woraufhin die RNV gemeinsam mit ihnen Verbesserungsvorschläge erarbeitete.

Und bei deren Vorstellung hatte man den Eindruck, als hätten der Nahverkehrsversorger und der Bahnhersteller Skoda ihre Hausaufgaben gemacht. Zumindest gab es Lob bei der Präsentation. Doch der Schein hat offenbar getrogen. "Wichtige Fragen bleiben offen", so die in Mannheim angesiedelte Arbeitsgemeinschaft (AG) Barrierefreiheit in einer Stellungnahme, in der diese nicht mit Kritik spart und "weiteren Gesprächsbedarf" anmeldet.

Die AG weist darauf hin, keinen Einfluss auf das ursprüngliche Bahn-Konzept gehabt zu haben. Auch an der Anforderungsliste für die neue Tram habe man nicht mitgewirkt, das unbefriedigende Resultat zur Kenntnis nehmen müssen. Mehr noch: Der Entwurf sei ein Rückschritt im Kampf um mehr Barrierefreiheit im Nahverkehr.

Zwar erkennt die AG die "Bemühungen" der RNV an, Anregungen in das Konzept einzuarbeiten. Doch geht es der Interessenvertretung nicht weit genug. Die Nutzung der Straßenbahn werde für Menschen mit Behinderungen, Rollatoren, Gepäck und Fahrrädern noch schlechter. Es sei das Ziel, dass künftig noch mehr Kunden die Öffentlichen nutzen. Das bedeute aber, dass sich bald noch mehr Insassen den spärlichen barrierefreien Platz teilen müssten.

Außerdem komme man sich an den Türen beim Ein- und Aussteigen in die Quere. Das sei auch mit dem Landesgleichstellungsgesetz nicht vereinbar, so die AG: "Wir erwarten nach den jahrelangen Gesprächen eine durchgängig begehbare Niederflurbahn, die im Fahrgastraum keine Verschlechterung gegenüber der Mehrzahl der zu ersetzenden Bahnen darstellt", teilt die AG mit.

Gesprächsbedarf sieht sie bei den Niveauunterschieden in den neuen Bahnen und zur Anzahl der Rollstuhlplätze. Alle Außen- und Innenanzeigen müssten auch in Augenhöhe platziert werden und gegebenenfalls elektronisch sein. Haltestangen und -schlaufen sowie Griffe müssten für alle Fahrgäste nutzbar sein. Bezüglich der Breite von Bahnsteigen müsse der Ein- und Ausstieg auch mit Rampen jederzeit möglich sein.

Sprechstellen in der Bahn sollten in Norm-Höhe und auf dem Niveau von Rollstuhlfahrern angebracht werden. Schließlich dürften Spalten in der Konstruktion maximal drei Zentimeter breit sein.