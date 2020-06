Auf diesem Feld im Kraichgau wird noch Tabak angebaut. Diese Region hat sich aber nicht am Antrag zur Aufnahme in die Liste des „Immateriellen Unesco-Kulturerbes“ beteiligt. Foto: zg

Von Günther Grosch

Heddesheim/Rhein-Neckar. Der Tango aus Argentinien, die traditionelle chinesische Medizin, der deutsche Orgelbau, die Falknerei oder der Blaudruck: All das und vieles mehr steht aktuell auf der internationalen Liste des "Immateriellen Unesco-Kulturerbes". Insgesamt sind darin 549 Traditionen, Bräuche, Darstellungskünste, Handwerkstechniken und Formen des Naturwissens aus 127 Ländern der Welt aufgeführt.

Im separat ausgewiesenen deutschen Unesco-Verzeichnis finden sich derzeit 106 Einträge: 95 Kulturformen und elf Modellprogramme zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Zumindest bereits auf die Vorschlagsliste zur Aufnahme in das Register geschafft hat es jetzt auch der Antrag mit dem etwas sperrigen Titel "Die Techniken des Tabakanbaus und Zigarrenverarbeitung am Oberrhein als jahrhundertelange Prägung von Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie von Kultur, Mentalität, Brauchtum und Architektur".

Hinter der länderübergreifenden Kooperation stehen fünf Kommunen: das pfälzische Hatzenbühl (Kreis Germersheim), Schwetzingen, Hockenheim, Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sowie das südhessische Lorsch im Kreis Bergstraße. Jetzt geht es darum, ein unabhängiges Expertenkomitee der deutschen Unesco-Kommission der Kultusministerkonferenz und den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien von der Aufnahme dieses Themas in das bundesweite Verzeichnis zu überzeugen.

Tabakanbau habe das Gesicht der Region und vieler ihrer Orte geprägt. In dem knapp 3000 Einwohner zählenden Hatzenbühl sei 1573 erstmals in Deutschland Tabakanbau nachgewiesen worden, begründet Landrat Fritz Brechtel das Engagement des Landkreises Germersheim. Stefan Dallinger unterstützt die Einschätzung seines Amtskollegen voll und ganz. Tabakfelder, Tabakschuppen und Zigarrenfabriken seien bis heute in vielen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises ortsbildprägend: "Diese Kultur ist lebendig im Zusammenleben der Menschen als ein Erbe, das es zu bewahren gilt."

Bergstraßen-Landrat Christian Engelhardt verweist auf die wirtschaftliche Bedeutung des Tabaks. Dessen Anbau habe die Entwicklung in Lorsch und anderen Orten im Landkreis maßgeblich geprägt und ihnen über Jahrhunderte hinweg zu wachsendem Wohlstand verholfen. Die Initiative zum Unesco-Antrag kommt ebenfalls aus Lorsch. Alle fünf Kommunen hätten bis heute wichtige historische Bezüge zum Thema Tabak, lautet die Begründung.

Hintergrund > Immaterielle Kulturerben sind kulturelle Ausdrucksformen, die von menschlichem Wissen und Können getragen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. "Gemeinschaften prägen diese lebendigen Traditionen und entwickeln sie kreativ weiter", erklärt [+] Lesen Sie mehr > Immaterielle Kulturerben sind kulturelle Ausdrucksformen, die von menschlichem Wissen und Können getragen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. "Gemeinschaften prägen diese lebendigen Traditionen und entwickeln sie kreativ weiter", erklärt die deutsche Unesco-Kommission. Deutschland ist dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes vor sieben Jahren beigetreten. Unter der Überschrift "Wissen. Können. Weitergeben" ist es Ziel der Unesco, "die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern". (keke)

Der Antrag setzt allerdings zusätzlich eine "nachweisbare Lebendigkeit sowie kreative Weitergabe und Weiterentwicklung der Kulturform durch die Trägergemeinschaft" voraus. Diese Vorgaben sind nach Angaben der Initiatoren in allen fünf Gemeinden erfüllt. So gibt es in Heddesheim ein Tabakscheunenmuseum sowie einen Tabakbrunnen sowie auch in den anderen Orten weitere architektonische Zeugnisse mit Tabakbezug wie Sammlungen, einen Tabak-Rundweg, ein Tabak-Orchester, ein aus dem Jahr 1889 stammendes Tabak-Lied oder eine "Tabak-Königin". In Lorsch existiert gar eine Bürgerinitiative, die Tabak ("Lorsa Brasil") anbaut und damit ihre Fühler bis zum kubanischen Museum "Museo del Tabaco Habana" ausstreckt.

Heddesheim durfte sich von Mitte bis Ende der 1930er-Jahre mit dem Titel der "größten Tabak anbauenden Gemeinde Deutschlands" schmücken. 243 Tabakpflanzer bewirtschafteten damals über 290 von insgesamt 1353 Hektar zur Verfügung stehender Ackerfläche. "Gerade die Tabakscheunen, auch wenn nur noch wenige davon präsent sind, kennzeichnen Heddesheim und sind immer noch sichtbar", so Kessler.

Einen heute noch aktiven Tabakproduzenten findet man in Heddesheim allerdings nicht mehr. Als letzter der "glorreichen fünf Pflanzer" – Alois und Christian Bach, Rupert Bach, Karlheinz Klermond und Volker Schaff – strich Alois Bach 2010 die Segel. Dennoch freue er sich darüber, so Kessler, dass dieser bedeutende Teil der Ortsgeschichte nun durch den Unesco-Antrag zur Tabakkultur gewürdigt wird. Die Initiative aus Lorsch, für die man sehr dankbar sei, stelle ein "tolles Beispiel" für die Zusammenarbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar dar.

Bereits 1654 ist in Heddesheim der Anbau von Tabak urkundlich belegt, als es Streit um die Zehntabgaben für den Tabak in Mannheim-Käfertal, Hirschberg-Großsachsen und eben Heddesheim gab. Von 1655 ist ein Verzeichnis erhalten, in dem festgehalten wurde, dass zwölf Heddesheimer sowie ein "Welscher von Großsachsenheim" drei Sechzehntel Morgen Fläche auf Heddesheimer Gemarkung mit Tabak bepflanzt hatten.

"Entgegen dem allgemeinen Trend versuchen wir mit unserem Antrag, das Kulturerbe Tabakanbau und die Tabakverarbeitung als Hommage an eine wirtschaftlich und kulturell grundlegend prägende Tradition unserer Region zu würdigen und zu sichern", sagte der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung und reagiert damit auf die Kritik derjenigen, die Tabak alleine auf das Rauchen reduzieren.

Der Tabakbrunnen in Heddesheim legt Zeugnis davon ab, dass das größte deutsche Anbaugebiet in den 1930er-Jahren in der Gemeinde lag. Foto: Dorn

Der französische Gesandte am spanischen Hof, Jean Nicot, hatte sich besonders um die Verbreitung der nach der Entdeckung Amerikas in Europa eingeführten Pflanze verdient gemacht. Zunächst als Zier-, aber auch als Heilpflanze. So nutzte man ganze Blätter als Wundpflaster und schnupfte Pulver gegen Kopfschmerzen. Außerdem galt Tabakgenuss in allen möglichen Formen als wirksames Mittel gegen die Pest.

Auch in Deutschland wurde der Tabak im 16. Jahrhundert zunächst nur medizinisch verwendet. Fuß fasste der Tabak über aus Frankreich geflohene Hugenotten um 1570 vor allem in der Pfalz – und wurde in Hatzenbühl erstmals angebaut. Womit sich der Kreis schließt.

In den fünf Kommunen wartet man nun gespannt auf die Anerkennung als immaterielles Kulturgut auf nationaler Ebene. Dies wird aller Voraussicht nach bis zum Frühjahr 2021 dauern, ehe es – ein positives Votum vorausgesetzt – auf internationaler Ebene weitergehen soll. "Wir drücken uns für das eine wie das andere selbst die Daumen", sagt Kessler.