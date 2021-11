Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Herr B. ist 55 Jahre alt und Alkoholiker. "Ich habe heimlich getrunken und bin nicht auffällig geworden, doch die Wesensveränderung war arg", erzählt der Heidelberger. Seit zehn Jahren ist er trocken und engagiert sich in Selbsthilfegruppen – ohne Unterstützung hätte er den Entzug wohl nicht geschafft. Hilfe fand er bei der Suchtberatung Blaues Kreuz in der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg.

Leiterin ist die Diplom-Psychologin Martina Kirsch, zugleich Sprecherin der im April gegründeten Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis (siehe Hintergrund). Bei einem Pressegespräch schlägt sie Alarm: Die ambulante Suchthilfe ist chronisch unterfinanziert. Die vier Träger wollen das nicht länger hinnehmen und haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam für eine bessere Versorgung zu kämpfen.

Hintergrund > Die AG Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis besteht nach dem Zusammenschluss im Frühjahr dieses Jahres aus den folgenden vier Trägern: Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV), Suchtberatung Weinheim, AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in [+] Lesen Sie mehr > Die AG Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis besteht nach dem Zusammenschluss im Frühjahr dieses Jahres aus den folgenden vier Trägern: Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV), Suchtberatung Weinheim, AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg sowie die Suchtkrankenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. > Angebote: Die Träger sind an zwei Standorten in Heidelberg (Stadtmission, AGJ) und jeweils einem in Wiesloch (BWLV) und Weinheim (Suchtberatung) tätig. Zudem gibt es Beratungsangebote in Eberbach, Leimen-St. Ilgen, Schwetzingen, St. Leon-Rot, Sinsheim und Walldorf. Die in Heidelberg ansässigen Suchtberatungsstellen betreuen auch viele Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises. > Zu den Aufgaben zählt die ambulante Rehabilitation nach stationärer Entgiftung, die Beratung auch der Angehörigen, die Substitutionsbegleitung sowie die Prävention (vor allem an Schulen). Darüber hinaus haben die Träger eigene Schwerpunkte, etwa im Bereich problematischer Medienkonsum, pathologisches Glücksspiel oder Raucherentwöhnung. Alkoholmissbrauch spielt in der Suchthilfe eine große Rolle. > Mehr als 200 Krankheiten werden durch übermäßigen Alkoholkonsum mitverursacht. Eine Schätzung aus dem Jahr 2002 geht von 74.000 Todesfällen aus, die durch Alkohol- oder in Kombination mit Tabakkonsum eingetreten sind. Durch Alkohol bedingte psychische Störungen waren Jahr 2017 laut einer Untersuchung die zweithäufigste Diagnose aller Krankenhauseinlieferungen in ganz Deutschland. Als riskanter Konsum gilt bei Männern 24 bis 60 Gramm Alkohol am Tag, bei Frauen sind es zwölf bis 40 Gramm. heb

Alkohol, illegale Drogen, exzessiver Medienkonsum oder Glücksspiel: "Die Situation vieler Betroffener hat sich in der Corona-Zeit deutlich verschärft", sagt Kirsch. Die Suchtberatungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis werden als Betriebe der sogenannten kritischen Infrastruktur eingestuft und hielten ihre Angebote während des Lockdowns und in Zeiten der Kontaktbeschränkung immer aufrecht. Sie stünden vor großen Herausforderungen, für die sie finanziell nur unzureichend ausgestattet seien, so Kirsch.

Dass der Kreis seinen jährlichen Zuschuss pro Fachstelle in diesem Jahr von 35.400 Euro auf 45.000 Euro erhöht hat, bezeichnet sie als erfreulich. Kirsch lobte in diesem Zusammenhang die Kreistagsfraktion der Grünen. Diese hatte eine "Konzeption Suchthilfe" und – auch mit Blick auf die Mangelversorgung in der Region Sinsheim – die Auszahlung der Förderung für eine zusätzliche Stelle in der Suchtberatung bei der Evangelischen Stadtmission beantragt. Der Zuschuss reicht laut Kirsch aber bei Weitem nicht aus. Eine Fachstelle kostet im Jahr rund 80.000 Euro, wovon knapp ein Viertel an den Trägern hängen bleibt. Die AG Suchthilfe fordert den Kreis auf, die Fachkraftstellen mit 60.000 Euro jährlich zu fördern.

Im Vergleich zu den umliegenden Landkreisen und besonders zur Stadt Mannheim ist die Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis immer noch eher bescheiden. Besonders gilt dies für das östliche Kreisgebiet. In diesem Jahr wurde eine weitere Fachkraftstelle der Stadtmission für die Arbeit in Sinsheim vom Kreis gefördert. Diese müsse nun verstetigt werden, fordert Kirsch. Die Zahl der geförderten Stellen im Kreis erhöhe sich damit auf 14,25.

Verwaltungs- und Honorarkräfte, zusätzliche Fachkräfte sowie Sachkosten werden finanziell nicht bezuschusst. Für die Träger der ambulanten Suchthilfe sei es eine Herausforderung, die nötigen Eigenmittel aufzubringen. Die Gemeinschaft von Herrn B. ist eine von 23 Selbsthilfegruppen des Blauen Kreuzes im Kreis. "Für uns war es sehr schlimm, dass wir uns im ersten Lockdown nicht treffen durften", sagt er. Mit sechs bis acht Teilnehmern kommt B. einmal pro Woche zusammen. Jeder erzählt von seinen Problemen, man gibt sich gegenseitig Tipps. "Bei jedem funktioniert etwas anderes nicht, aber wir sprechen alle die gleiche Sprache", sagt der Alkoholiker.

Von den ehemals rund 15 Teilnehmern sind seit Ausbruch der Pandemie drei rückfällig geworden, ein Mann starb. "Er hat sich nach vier Entgiftungen totgetrunken", berichtet B. Dem "Stoff" aus dem Weg zu gehen, ist bei der legalen Droge Alkohol gar nicht so leicht. B. sagt, er werde bei bestimmten Anlässen zum Trinken animiert und bekomme im Restaurant auf die Frage "Ist in der Sauce Alkohol?" oft nur ausweichende Antworten. Der Tipp eines Mitglieds, beim Weg durch den Supermarkt das Alkoholregal zu meiden, habe ihm geholfen.

B. beobachtet, dass Alkoholsucht alle Schichten betrifft. Viele Abhängige lebten sozial zurückgezogen, die Gruppe sei für sie ein wichtiger Halt. "Homeoffice hat vielen Probleme bereitet", berichtet er. Die soziale Kontrolle habe vielen gefehlt, "und es ist schwer, lange alleine zu Hause zu sein, wenn es einem nicht gut geht". Kirsch bestätigt, dass mehr Angehörige bei den Beratungsstellen angerufen haben. Sie fragten dann, was mit ihrem Partner los sei. "Manchen fielen die Probleme erst durch das Homeoffice auf", sagt Kirsch. Treffen der Selbsthilfegruppen seien nur in ausreichend großen Räumen wieder möglich.

Eine Whatsapp-Gruppe, die B. gegründet hatte, wurde rege genutzt. "Wenn einer rückfällig wird, zählt jeder Tag", betont der 55-Jährige. Im Sozialausschuss des Kreistags steht am kommenden Dienstag, 16. November, die Suchthilfeplanung für den Rhein-Neckar-Kreis 2021–2026 auf der Tagesordnung. Empfohlen wird, die Beratungsstellen flächendeckend zu verteilen, um eine ausreichende, wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. "Langfristig" werde sich das Angebot gezielt am ermittelten Bedarf im Landkreis orientieren, heißt es in der Begründung.