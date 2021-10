Region. (RNZ/dpa/pri/jubu/mare) Strum "Ignatz" fegt über die Region und das Land: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag Sturmböen. Vereinzelt könne es zu Gewittern kommen. Im Bergland werden orkanartige Böen bis 110 Kilometern pro Stunde erwartet. Auf dem Feldberg können es bis zu 140 Kilometern pro Stunde werden.

Laut dem Deutschen Wetterdienst könne es im Norden von Baden-Württemberg auch einzelne Gewitter mit Böen bis zu 115 Kilometern pro Stunde und Hagel geben. Grund dafür ist ein umfangreiches Tiefdruckgebiet über Nordeuropa. Gegen Abend soll der Wind abschwächen.

Auf der Rheinbrücke bei Speyer sind am Donnerstagmorgen aufgrund mehrerer querstehender Lkw alle Fahrbahnen in jede Richtung gesperrt. Neben Polizei sind auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die anhalten Sturmböen den Anhänger eines Lkw erfassten und dieser so umstürzte. Verletzte Personen sind bislang nicht bekannt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an.

Für etwa 30 Minuten war am Morgen gegen 6.15 Uhr die Ausfahrt an der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring-West in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. Die Feuerwehr Hockenheim hat den Baum zersägt und zur Seite gebracht. Aktuell herrschen starke Winde im Rhein-Neckar-Kreis.

Am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch wurde teilweise das Dach abgedeckt.

In der Region Sinsheim blieb es dagegen vergleichsweise ruhig.

Die erste Alarmmeldung kam gegen 6 Uhr: Die Feuerwehr Schwaigern rückte aus, nachdem ein Baum auf die Fahrbahn nach Brackenheim gestürzt war. Wenig später ragten mehrere Äste auf die Verbindungsstraße zwischen Bad Rappenau und dem Ortsteil Babstadt. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz

Kurz vor 8 Uhr wurden die Feuerwehren bei Sinsheim alarmiert. Auf der B292 zwischen Eschelbach und Dühren ragte ein großer Ast auf die Bundesstraße. Die Bundesstraße war für 20 Minuten halbseitig gesperrt. An einem Feldweg auf Eschelbacher Gemarkung stürzte ein Baum um und blockierte diesen. Die Floriansjünger rückten mit der Kettensäge an und zerkleinerten das Hindernis. Größere Schäden sind den Informationen nach nicht zu verzeichnen.

Auch bei der Bahn gibt es Einschränkungen. So gibt es Verspätungen und Ausfälle auf der Strecke zwischen Rot-Malsch und Bad Schönborn, wie die Bahn per Twitter mitteilt.

