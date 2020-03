Rhein-Neckar. (dpa-lsw) Die Spargelbauern in der Rhein-Main- und in der Rhein-Neckar-Region starten in dieser Woche mit der Ernte des Edelgemüses. Allerdings könnte die Coronakrise den Landwirten das Geschäft verhageln. Der Grund: Wegen der Reisebeschränkungen fehlt es auf den Höfen an Saisonarbeitern. "Das spitzt sich ganz, ganz extrem zu", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Er will am Mittwoch mit dem Stechen des Spargels beginnen. "Wir sind am Ausloten, wie wir die Ausfälle kompensieren können", sagte auch Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.

"Die Spargelernte ist in großer Gefahr", glaubt Meinhardt. Die Arbeitskräfte würden an der Grenze sitzen oder seien erst gar nicht gestartet. Das Problem beträfe aber nicht nur den Spargel, auch bei Erdbeeren oder dem Gemüseanbau gebe es Probleme. "Die ganze Pflanzarbeit muss ja jetzt gemacht werden." Wenn die Saisonarbeitskräfte nicht kommen, gebe es auch kein Gemüse oder Salat. "Ein Jahr ohne Ernte verkraftet keiner."

"Wir stehen in den Startlöchern", sagte Köhr mit Blick auf den Beginn der Spargelernte. Man sei derzeit am Ausloten, was die Reisebeschränkungen rechtlich bedeuten. Aber einen Ausfall bei den Erntehelfern werde es in jedem Fall geben. "Das macht sich bemerkbar in den Betrieben."

"Wir müssen kurzfristige Lösungen finden", sagte Hans Lehar von der Obst und Gemüse Absatzgenossenschaft Nordbaden. Bei Kontrollen an den Grenzen müsse es klare Anweisungen geben, dass Leute mit Arbeitsverträgen auch durchgelassen würden. Viele Saisonarbeiter seien unterwegs und stellten sich die Frage, ob sie reingelassen würden. "Viele wollen ja schon gar nicht mehr kommen." Das betreffe aber nicht nur den Spargel, sondern die gesamte deutsche Landwirtschaft. Nach Einschätzung der Betriebe würden rund ein Drittel der Arbeitskräfte ausbleiben.

Viele Saisonarbeitskräfte kommen aus Ost- und Südosteuropa. Deutschland hatte zur Eindämmung einer Ausbreitung des Coronavirus an den Übergängen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie zur Schweiz strenge Grenzkontrollen angeordnet. Polen und Tschechien hatten zuvor von sich aus strengere Regeln erlassen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) schlägt wegen der Coronakrise den Einsatz von Beschäftigten aus der Hotel- und Gastwirtschaft als Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft vor. Sie könne sich "regional organisierte Jobbörsen vorstellen, die Arbeitnehmer aus Branchen, die wegen der Coronakrise zum Stillstand gekommen sind, an die Landwirtschaft vermitteln", sagte sie im Interview der VRM-Zeitungen in Mainz. Klöckner sagte: "Auf der einen Seite drohen viele Kräfte zum Beispiel aus der Hotel- und Gastronomiebranche bald ohne Einkommen dazustehen. Auf der anderen Seite haben die Landwirte schon in normalen Zeiten Schwierigkeiten, helfende Hände zu finden. Sollten immer weniger Saisonkräfte aus Nachbarländern kommen können, wird das nicht nur die Spargel- oder Erdbeerbauern treffen."

In Südhessen wird Spargel auf rund 2000 Hektar angebaut. Im südlichen Rheinland-Pfalz sind es rund 1500 und in Nordbaden 500 bis 600 Hektar. Bundesweit gibt es eine Anbaufläche von rund 23 000 Hektar.

Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert bis zum "Johannestag", dem 24. Juni. In den vergangenen Jahren begann sie aber auch schon früher, nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Folien. War das vor 20 Jahren noch eher die Ausnahme, ist es heute eher der Regelfall - und nimmt auch beim Beerenanbau zu.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 12.19 Uhr

Hockenheim. (dpa-lsw) Mit Wärme-Unterstützung aus einer Biogasanlage hat die Spargelernte in Baden-Württemberg begonnen. Steffen Großhans aus Hockenheim und seine Mitarbeiter konnten am Ende der vergangenen Woche trotz Regenwetters die ersten Stangen stechen. Die Ware sei bereits am Hof verkauft worden, sagte der Landwirt am Montag. "Da konnten die frühen Spargel-Liebhaber bereits einkaufen." Nun werde auch der Großmarkt in Bruchsal bedient. Je nach Qualität liege der Preis bei 20 bis 25 Euro pro Kilogramm. Größere Mengen seien zu erwarten, wenn das Wetter besser werde.

Großhans beheizt ein Spargelfeld von einem Hektar Größe – das entspricht 100 mal 100 Metern. Mit der überschüssigen Abwärme einer Biogasanlage wird der Boden so erwärmt, dass die Spargelpflanzen früher wachsen können als auf Feldern, die nur mit Folien abgedeckt sind.

Der Naturschutzbund Nabu reagierte kritisch auf das frühe Spargelangebot. Die Nutzung der Abwärme sei natürlich eine Möglichkeit. "Trotzdem ist es ein fragwürdiger Genuss, wenn einzelne Spargelbauern durch energieintensive Anbaumethoden ihre Ware immer früher auf den Markt bringen und dadurch den Markt unter Druck setzen", teilte Landwirtschaftsreferent Jochen Goedecke mit. Viel sinnvoller wäre es aus seiner Sicht, zu erklären, dass jedes Gemüse seine Saison habe. Würde der Lebensmitteleinzelhandel zudem regionales Obst und Gemüse bevorzugt abnehmen, könnten das Klima aufgrund kürzerer Transportwege und auch die Landwirte aus der Region profitieren.

Die Natur sei in diesem Jahr schon relativ weit, sagte der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE/Bruchsal), Simon Schumacher. Der milde Winter werde sich aber vermutlich durch einen geringeren Ertrag bei der frühen Ernte bemerkbar machen. Es fehle der Kältereiz, der den Austrieb des Spargels begünstige. Ein Problem sei der Sturm der vergangenen Wochen. "Viele Minitunnel sind kaputt", sagte Schumacher.

Spargel gedeiht besonders gut in sandigen, leichten Böden und braucht sonnige Standorte. In Baden-Württemberg wird Spargel hauptsächlich in der südlichen Rheinebene rund um Freiburg und in Nordbaden zwischen Baden-Baden und Mannheim auf einer Fläche von rund 2200 Hektar angebaut.

Update: Montag, 9. März 2020, 13.32 Uhr