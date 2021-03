Von Harald Berlinghof

Mannheim.Die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region steht auf dem Spiel, wenn es nicht gelingt, den Fachkräftemangel zu verhindern oder zumindest abzumildern. Daher hat der Ausschuss für Regionalentwicklung und Regionalmanagement des Verbandes Region Rhein Neckar (VRRN) einstimmig die Weiterführung einer seit zwei Jahren laufenden Fachkräftestrategie beschlossen.

Bis zum Jahr 2035 sinkt das Potenzial der zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen im Arbeitsalter zwischen 20 und 66 Jahren um zehn Prozent, wie Hartmut Lang, Arbeitsmarktexperte im VRRN, erläuterte. Einer der Gründe liegt in der Verrentung der Baby-Boomer-Jahrgänge. Und dieser Trend wird sich durch die demografische Entwicklung einer überalterten Gesellschaft noch verstärken. Bereits seit Jahren ist die Wandlung des Arbeitsmarktes auch in der Region von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmermarkt erkennbar. Das bedeutet, dass mehr Fachkräfte aus dem Berufsleben ausscheiden als hinzukommen, was zu freien, unbesetzten Stellen führt. Insbesondere am Ausbildungsmarkt lässt sich ablesen, dass die Jugendlichen aktuell mehr Wahlmöglichkeiten besitzen, für welche Ausbildungsstellen sie sich entscheiden. Begabte und gute Schulabgänger werden zunehmend von den Firmen umworben, während die Jugendlichen noch vor wenigen Jahren um gute Ausbildungsplätze konkurrieren mussten. Das führt dazu, dass vor allem kleine und mittlere Betriebe ohne zusätzliche Anreize ihren Ausbildungsbedarf nicht mehr decken können. Bereits heute leiden einige bei Jugendlichen unbeliebte Berufsgruppen wie Bäcker wegen der unangenehmen Arbeitszeiten oder auch Metzger wegen des vermeintlich blutigen Handwerks stark darunter. Verlierer der Arbeitsmarktentwicklung sind auch Frisöre, Gebäudereiniger und Metallbauer.

"Stille Reserven" heben

Das Schlagwort "Arbeit 4.0" umschreibt die Veränderung der Arbeitswelt mit Hilfe digitaler Prozesse. Auch diese Entwicklung führt bei jungen Menschen zu einer entsprechenden Berufswahl. Hinzu kommen laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young sich verändernde Wertesysteme der Jüngeren.

Die Baby-Boomer, zwischen 1950 und 1960 als Wirtschaftswunderkinder geboren, betonten noch den Wert der Arbeit, um zu leben. Die nachfolgende Generationen bis zum Geburtsjahr 1990 werden oft auch als Null-Bock-Generationen bezeichnet, die erst leben, dann arbeiten wollten. Die darauf folgende Generation stützt sich auf die Maxime der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auch diese Veränderungen im Stimmungsbild der nachrückenden Erwerbspersonen muss beim Angebot von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Berücksichtigung finden. Genannt seien an dieser Stelle nur die Nachfrage nach Teilzeitstellen oder nach Homeoffice-Arbeitsplätzen.

Ein weiteres Feld, das es zu beackern gilt im Zusammenhang mit einem künftigen Fachkräftemangel, ist das Image der Dualen Ausbildung. Im Jahr 1990 besaßen lediglich 31 Prozent der Bevölkerung eine Hochschulzugangsberechtigung. 2018 waren es 51 Prozent. Der hohe Grad der Akademisierung in der von zahlreichen Hochschulen geprägten Bildungslandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar entsteht auch, weil sich begabte Schulabgänger davon ein höheres Ansehen und natürlich auch eine höhere Bezahlung im späteren Beruf versprechen. Um Fachkräftemangel entgegen zu wirken, fordert die Strategie des VRRN zunächst auch die Hebung "stiller Reserven". Darunter versteht die Strategie, gut ausgebildete Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden sind, wiederzugewinnen, Ältere dazu zu bewegen, im Berufsleben zu bleiben, oder auch ausländische Fachkräfte zu integrieren.

Insgesamt soll die Region durch ein übergreifendes Marketing dem entstehenden Fachkräftemangel entgegen steuern. Dazu gehört auch, dass man den von außen kommenden Fachkräften oder Studierenden ein freundliches Willkommen entgegen ruft. "Gekommen, um zu bleiben". Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, meint man im Verband.