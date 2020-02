Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Rasant sind die E-Autos im Vergleich zu "normalen" Benzinern ja eher nicht. Die Zahl an zugelassenen Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb im Rhein-Neckar-Kreis ist es aber allemal. Denn zum 1. Januar 2020 stieg jene Ziffer deutlich an und bildet so die gesellschaftliche Tendenz für einen bewussteren Umgang mit der Umwelt ab, wie jüngst veröffentlichte Zahlen des Landratsamtes zeigen.

Doch die Zahlen sagen noch viel mehr. Denn mit knapp 455.000 Fahrzeugen insgesamt sind so viele Kfz zugelassen wie nie zuvor. Davon sind 350.701 Autos, 31.829 Motorräder und 19.090 Lkw. Im letzten Jahr waren insgesamt noch 449.235 Fahrzeuge angemeldet - also über 5000 weniger.

E und Alt boomt

27.000 Fahrzeuge wurden 2019 neu zugelassen. Doch ein Boom ist vor allen Dingen auf dem Elektro- und Hybrid-Sektor zu erkennen - und bei Oldtimern. Denn im letzten Jahr waren 4723 Autos mit H-Kennzeichen (für Oldtimer) im Kreis unterwegs. Rund 500 mehr als 2018, 1000 mehr als 2017 - ein stetiger Anstieg also.

Das Gegenstück: E-Autos. Bei den Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb ist ein Boom zu erkennen. 2019 stieg die Zahl der E-Autos nämlich stärker als in den Vorjahren an - Von 590 im Januar 2018 auf 894 im Folgejahr und nun 1398 am 1. Januar 2020. Mit einem E-Kennzeichen sind aktuell 2441 Autos ausgestattet. Bei der Einführung dieser Nummernschilder 2015 waren es noch 211 (2018: 1397). Bei den Hybriden geht's noch rasanter: Von 1318 (2018) über 1882 (2019) auf nun 3028.

Aber: Es boomt im kleinen Rahmen. Denn gemessen an der Gesamtzahl der zugelassenen Autos ist der Anteil der E- und Hybrid-Fahrzeuge gering. 0,97 Prozent, um genau zu sein. Im Vorjahr waren es 0,62 Prozent gewesen.