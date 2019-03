Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Situation: Eine 18-jährige Fahranfängerin fährt zum ersten Mal alleine mit ihrem Auto zur Schule. Und touchiert beim Parken ein anderes Auto. Was nun? Hier lesen Sie, wie Sie sich nach einem Unfall richtig verhalten.

Der Unfall der 18-Jährigen, der jüngst in Mannheim passiert ist, ist beispielhaft für Tausende solcher Situationen tagtäglich. So steht die junge Frau überfordert vor dem Blechschaden. Sie ruft einen Verwandten an, der ihr rät, einen Zettel mit ihrer Telefonnummer am beschädigten Auto zu hinterlassen. Gesagt, getan. Dann verlässt sie den Unfallort.

Die Besitzerin informierte später die Polizei - und nun wird gegen die 18-Jährige ermittelt. Denn sie hat sich strafbar gemacht. Punkte in Flensburg drohen, ebenso eine Bußgeldstrafe, sogar der Führerschein ist in Gefahr.

Den Fall nimmt die Polizei zum Anlass, über das richtige Verhalten nach einem Unfall aufzuklären - So werden Sie nicht zum Unfallflüchtigen.

Warten: Egal, wie groß der Schaden ist - es gilt, eine "angemessene Zeit" auf den Besitzer zu warten. Zwar sei diese Zeit nicht definiert. Doch 30 Minuten seien zumutbar.

Polizei rufen: Kommt der Autobesitzer bis dahin nicht, darf der Verursacher den Unfallort dennoch nicht einfach so verlassen oder einen Zettel hinterlassen. Er muss vielmehr die Polizei verständigen. Die Beamten nehmen den Schaden dann auf, informieren den Besitzer und sorgen dafür, dass die Daten ausgetauscht werden.