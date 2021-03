Von Hannelore Schäfer

Rhein-Neckar. "An Mariä Geburt (9. September) ziehen alle Schwalben furt, an Mariä Verkündigung kommen sie wiederum", heißt es in einem alten Sprichwort. Im Mittelalter galt die Schwalbe zudem als Lichtvogel, der in den Tagen um den 25. März wieder in heimischen Gefilden auftauchte und den Frühling mitbrachte.

Die eleganten Flugkünstler, die wie kaum eine andere Vogelart die Leichtigkeit des Seins verkörpern, haben aber verstärkt mit Problemen zu kämpfen. Als Mitbewohner, die buchstäblich unter einem Dach mit den Menschen leben, sind sie auf dessen Gastfreundschaft angewiesen. Gerade an neuzeitlichen oder sanierten Gebäuden ist geeigneter Wohnraum jedoch Mangelware. "Mit dem Anbringen künstlicher Nester kann man die Wohnungsnot dieser Zugvögel wirksam lindern", betont der Naturschutzbeauftragte des Vereins der Vogelfreunde und -pfleger Heddesheim, Kurt Klemm. In der Gemeinde hätten die Vogelfreunde bereits vor rund 40 Jahren damit angefangen, künstliche Schwalbennester an den Hausfassaden anzubringen. "Damit haben wir gute Erfolge erzielt, etliche der Nester werden bis heute von den Mehlschwalben genutzt", freut sich Klemm.

Durch die Erschütterungen des Schwerlastverkehrs, der damals noch durch die Straßen des Ortskerns donnerte, seien die natürlichen Nistgelegenheiten gleich reihenweise heruntergebrochen. Normalerweise bauen Schwalben ihre Behausungen aus Lehm und Pflanzenteilen. Aus dem feuchten Material formen sich die Vögel unzählige kleine Klümpchen zum Nestbau. Die daraus entstehenden Gebilde kleben sie an Hauswände oder unter Dachvorsprünge.

Kurt Klemm aus Heddesheim hat schon viele kleine Schwalben aufgepäppelt. Foto: Schäfer



"Am Baumaterial mangelt es den Schwalben heutzutage aber erheblich", erklärt Kurt Klemm und fügt an: "Sowohl Rauch- als auch Mehlschwalben sind auf feuchte Erd- und Lehmvorkommen angewiesen. Wenn keine Pfützen im Erdreich vorhanden sind, nehmen Schwalben auch gerne eigens für sie angelegte Stellen in Gärten oder an unbefestigten Wegen an."

Heddesheim sei gewissermaßen auf Lehm gebaut, weshalb die Heddesheimer mundartlich auch als "Lellebollem" bezeichnet würden. "Wir haben zwar von Natur aus geeignetes Baumaterial, aber die Landschaft wird zunehmend versiegelt", bedauert Klemm. Bei eher sandigen Bodenverhältnissen könne man alternativ auch eine Schale mit lehmhaltigem Material anbieten. Allerdings sei generell darauf zu achten, dass die künstlich angelegten Pfützen und Behältnisse bis in den Frühsommer hinein feucht gehalten werden, um die geschwätzigen Frühlingsboten gerade in der Bauzeit mit Material zu versorgen.

"Egal, ob ein Nest Marke Eigenbau oder eines im Fertig-Format an der Hauswand angebracht ist, ein darunter befestigtes Kotbrett hält unliebsame Verschmutzungen fern", rät Klemm. Vielen sei auch nicht bekannt, dass Schwalbennester ganzjährig geschützt seien. Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Aber nicht nur die Mehl-, auch die Rauchschwalben nehmen zahlenmäßig immer weiter ab. Während früher in jedem Kuhstall das munter zwitschernde Völkchen anzutreffen war, sind heutzutage viele Viehställe verschlossen, soweit sie überhaupt noch existieren.

"Zum Glück gibt es noch Reiterhöfe als Zufluchtsstätten. Auf dem Reiterhof meines Schulkollegen Oskar Schmitt habe ich eine Reihe von halbkugelförmigen Fertignestern für Rauchschwalben angebracht", erzählt Klemm. In den Ställen gebe es auch noch Mücken sowie andere Fluginsekten, und die seien nun mal die einzige Nahrungsquelle der Schwalben.

"Der Rückgang an Insekten ist dramatisch, daher haben es die Schwalben immer schwerer, ihren Nachwuchs aufzuziehen", weiß Klemm. In der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide, die zunehmende Versiegelung der Landschaft sowie der Rückgang der Pflanzen-Vielfalt in den Hausgärten als Insekten-Nahrungsquelle tragen zu diesem Schwund bei. Hinzu kommt der Klimawandel. An besonders heißen Sommertagen sei es schon vorgekommen, dass der noch flugunfähige Nachwuchs hitzebedingt aus dem Nest sprang, berichtet Klemm. Jedes Jahr päppeln er und Vereinskollegen vom Verein der Vogelfreunde und -pfleger entkräftete Schwalbenkinder auf.

"Da muss man schon ganz schön bei der Sache sein, das geht von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends", berichtet Klemm vom Fulltime-Job. Verfüttert werden Grillen und Heimchen. Dieser Tage hat ein Weinheimer Bekannter von Kurt Klemm übrigens die erste Mehlschwalbe als Reiserückkehrerin am heimischen Nest entdeckt. Aber bekanntlich macht "eine Schwalbe noch keinen Sommer".