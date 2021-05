Vor dem Abheben steht der PCR-Test, auch am Frankfurter Flughafen. Zwischen der Entnahme der Probe und der Ankunft am Reiseziel dürfen nicht mehr als 72 Stunden – mancherorts auch nur 48 – vergangen sein. Foto: Arnold

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Wie heißt es doch im Ballermann-Hit: "Malle ist nur einmal im Jahr" – aber Corona noch längst nicht vorbei. Trotzdem: Die Chancen auf Urlaub auf der Deutschen liebster Insel und in anderen Ferienregionen Europas steigen. Gerade in Spanien ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich niedriger als in Deutschland und lag zuletzt unter 90, in den Balearen mit Mallorca ist die Situation sogar noch entspannter. Hier liegt der aktuelle Wert bei 28 und damit unter der kritischen Marke von 50.

In Spanien soll der Corona-Notstand am kommenden Sonntag enden. Einreisende müssen aber weiterhin einen negativen PCR-Test vorweisen. Wie ein Sprecher des Frankfurter Flughafens sagt, darf das Ergebnis nicht älter als 72 Stunden – in anderen Ländern 48 – sein. Ganz wichtig: Dieser Rahmen bezieht sich nicht auf den Zeitraum zwischen Testresultat und Check-in am Airport, sondern zwischen Ergebnis und dem tatsächlichen Eintreffen am jeweiligen Reiseziel.

Die einzelnen Bestimmungen sind auf den Seiten des Auswärtigen Amts abrufbar. In der Region gibt es eine Reihe von Testzentren oder auch Arztpraxen, die PCR-Tests für Flugreisende anbieten. Diese sind im Vergleich zu den Schnelltests nicht kostenlos. Die Preise und die Mitteilung der Ergebnisse variieren zum Teil stark voneinander, wie eine RNZ-Recherche ergab. Hier ein paar Beispiele, die Angaben haben wir den Internetauftritten entnommen oder telefonisch erfragt.

> Testzentrum A, Mannheim: Ein PCR-Test (Ergebnis liegt nach zwei bis fünf Tagen vor) kostet 101 Euro, ein schnellerer (Ergebnis binnen 48 Stunden) 172 Euro.

> Testzentrum B, Mannheim: PCR-Test liegt bei 79 Euro, Ergebnis wird am Folgetag mitgeteilt.

> Testzentrum C, Mannheim: PCR-Schnell-Test (Ergebnis innerhalb von 20 Minuten) 170 Euro.

> Testzentrum D, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis: PCR-Test kostet 95 Euro, Ergebnis spätestens 72 Stunden später.

> Testzentrum E, Heidelberg: PCR-Test für 89 Euro (keine Angabe, wann Ergebnis mitgeteilt wird).

> Testzentrum F, Frankfurter Flughafen (eines von zwei): PCR-Test mit Ergebnis nach 24 Stunden: 69 Euro, nach zwölf Stunden: 79 Euro und nach sechs Stunden: 139 Euro.

> Arztpraxis A, Heidelberg: PCR-Test kostet 70 Euro (Ergebnis innerhalb von 24 bis 36 Stunden).

> Arztpraxis B, Mannheim: PCR-Test für 100 Euro (Ergebnis nach ein bis drei Tagen).

Bei der Frage, was ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, kann Peter Grieble, Abteilungsleiter bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, nicht weiterhelfen. "Man zahlt ja auch nicht immer den gleichen Preis für Kugelschreiber oder Benzin", sagt er. Die Verbraucherzentrale habe bislang keine Hinweise auf Abzocke oder "Schwarze Schafe".

In Einzelfällen sei es vorgekommen, dass Kunden die Rechnung für einen Test bezahlt hätten, das Ergebnis aber im vereinbarten Zeitraum nicht vorgelegen habe, was natürlich ärgerlich sei. Ansonsten gebe es von den Verbrauchern kaum Beschwerden. Ähnlich äußert sich ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums auf Anfrage dieser Zeitung.

Und auch, dass die Preise für schnellere Rückmeldungen teils beträchtlich nach oben schießen, findet Grieble nicht ungewöhnlich. "Die Labore arbeiten am Anschlag. Wenn sich da einer aus der Reihe ,vordrängle’, kostete es eben mehr", meint Grieble. Und legal sei die Preisdifferenz sowieso.

Selbst bei Schutzmasken, die während der ersten Pandemiephase teils im Centbereich, teils für bis zu zehn Euro pro Stück angeboten wurden, habe die Verbraucherzentrale keine Anhaltspunkte für Wucher gesehen.