Rhein-Neckar. (alb) Sie liefern sich illegale Rennen mit anderen Fahrern auf der Autobahn, von Ampel zu Ampel, mitten in der Stadt oder auch alleine gegen die Uhr: Rücksichtslos stellen Raser die PS-Stärke ihrer Wagen unter Beweis. Das Polizeipräsidium Mannheim hat in den ersten Monaten dieses Jahres schon über 20 Fälle registrieren, in denen die Bleifüße die Verkehrsregeln ignorierten, um ihre Kräfte zu messen.

Dabei entstehen immer wieder Situationen, bei denen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet werden. Alleine in diesem Jahr ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bereits drei Unfälle im Zusammenhang mit unerlaubten Rennen. Im Januar duellierten sich ein Audi-A 4-Fahrer und ein BMW-Mini-Lenker auf der A5. An der Anschlussstelle Dossenheim prallten die Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit aufeinander. Im März kollidierte ein Mercedes-Benz E-Klasse in den Mannheimer Quadraten mit einem 3er BMW. Der Mercedes-Fahrer war so schnell, dass er die Vorfahrt missachtete und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Während eines verbotenen "Kräftemessens" auf der A 659 in Höhe des Viernheimer Kreuzes kam es im April zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Sprinter und einem BMW Coupé.

"Auf unseren Straßen akzeptieren wir keine rücksichtslosen Raser. Wer sich und andere gefährdet wird konsequent zur Anzeige gebracht," sagt Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar laut einer Mitteilung. "Wir nutzen alle uns rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen." Die Beamten beschlagnahmten Führerscheine und Fahrzeuge. In diesem Jahr hat die Mannheimer Polizei bislang vier hochmotorisierte Fahrzeuge sowie ein Motorrad sichergestellt.

Illegale Autorennen, bei denen grob verkehrswidrig die geltenden Regeln missachtet werden, gelten als Straftat. Nicht nur unmittelbare Teilnehmer werden bestraft, sondern auch diejenigen, die zu diesen "Wettkämpfen" aufriefen, so Kollmar.

Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bis hin zu fünf oder sogar zehn Jahren, wenn Menschen schwer verletzt werden oder sogar sterben. Wer aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt wird, dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. "Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wird im Rausch der Geschwindigkeit einfach in Kauf genommen. Ein eindringliches verkehrserzieherisches Gespräch reicht da nicht aus", weiß Alexander Ulmer, der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim.

"Wir werden den Kontrolldruck beibehalten und appellieren an jeden: Melden Sie ein verbotenes Rennen der Polizei!", fordert er.