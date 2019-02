Rhein-Neckar. (sha) Was ist denn da vorne los? Was will der Kerl von der Frau? Warum hilft denn niemand? Soll ich eingreifen? Aber was ist, wenn ich selbst in Gefahr gerate? Was soll ich bloß tun? Fragen, die einem im Ernstfall binnen Sekundenbruchteilen durch den Kopf schießen. Helfen oder wegschauen? Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen - und anschließend damit leben.

"Leute, die nicht helfen, sind hinterher oftmals richtiggehend traumatisiert", weiß Erster Kriminalhauptkommissar Günther Bubenitschek. "Hätte ich doch bloß", diesen Selbstvorwurf habe er von Betroffenen oft gehört. Er könne gut verstehen, was in diesen Menschen vorgehe, schließlich müsse man in einer brenzligen Situation vor dem Eingreifen vor allem mental einige Hürden überwinden.

"Viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie reagieren sollen", sagt der frühere Geschäftsführer des Vereins "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar". Aber Zivilcourage könne man lernen", betont der Kriminalbeamte, der selbst Kurse anbietet.

Anregungen und zahlreiche Tipps zu diesem Thema findet man auch auf der Website der Aktion-tu-was-Kampagne der Polizei für mehr Zivilcourage. Die Website, die schon seit 2001 besteht, wurde nun aktualisiert. Ihr Ziel ist, insbesondere junge Menschen zu mehr Bürgermut zu animieren, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim. Da diese häufig nicht wüssten, wie sie im Ernstfall am besten handeln sollen, gibt es auf der Website hilfreiche Verhaltenstipps und Informationen.

Im Mittelpunkt der "Aktion-tu-was" stehen sechs kurze, einprägsame Merksätze, die deutlich machen, wie in schwierigen Situationen gehandelt werden kann. "Oft reicht schon ein lautes Wort oder die Aktivierung von umstehenden Personen, um einen Täter von weiteren Tathandlungen abzubringen", betont Gerhard Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

"Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, zum Beispiel, in dem man im Ernstfall umgehend die Polizei verständigt", sagt Klotter weiter. Transportiert werden die Merksätze von sechs Zivilcourage-Botschaftern, von denen jeder Einzelne jeweils für eine der sechs Regeln steht:

Die Achtgeberin: Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr.

Der Polizeirufer: Ruf die Polizei unter der Nummer 110.

Die Hilfe-Holerin: Bitte andere Bürger um Mithilfe.

Der Detail-Erkenner: Präg dir Tätermerkmale ein.

Die Ersthelferin: Kümmer dich um eventuelle Opfer.

Der Mundaufmacher: Sag bei der Polizei als Zeuge aus.

Die Website www.aktion-tu-was.de gibt unter anderem Antworten auf die Fragen: Was ist Zivilcourage? Wann ist Zivilcourage wichtig? Wie kann ich helfen? Neben den sechs Merksätzen, die im Detail erklärt werden, erhalten Besucher auf der Seite Informationen und Verhaltenstipps zu verschiedenen Lebenslagen, in denen Zivilcourage gefragt ist: Gewalt, Vandalismus, Nachbarschaftshilfe, Belästigung, Kindesmisshandlung, Diskriminierung und Ausgrenzung, Cybermobbing oder Extremismus.

Am Beispiel dieser Situationen lernen Interessierte verschiedene Handlungsoptionen kennen und werden per Link zu der entsprechenden Regel geführt. Darüber hinaus wird auf der Website auf externe Angebote, Kampagnen und Aktionen verlinkt, die sich ebenfalls dem Thema Zivilcourage widmen.

Eine Plakatserie und ein Faltblatt ergänzen die Kampagne. Auch im Faltblatt werden die einzelnen Merksätze von ihrem jeweiligen Botschafter kurz vorgestellt und konkrete Tipps gegeben, wie in brenzligen Situationen gehandelt werden kann. Zum Beispiel wird erläutert, wie man andere Personen am besten um Hilfe bittet oder welche Merkmale für eine detaillierte Personenbeschreibung wichtig sind.

Info: Das Faltblatt ist kostenlos bei jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle erhältlich oder kann hier heruntergeladen werden.