Rhein-Neckar-Kreis. (pm) Der Herbst steht bevor und damit der Start für Pilzliebhaber in die Pilzsaison. Nach einem regnerischen Sommer kann eine ausgiebige Ernte der wohlschmeckenden Fruchtkörper erwartet werden, teilt das Kreisforstamt mit. Denn Pilze benötigen für ein gutes Wachstum eine ausreichende Boden- und Luftfeuchte.

Pilze kommen in Deutschland zu allen Jahreszeiten vor. Für die meisten Menschen beginnt die Pilzsaison jedoch mit dem Herbst. Dann geht es alleine oder mit Freunden und Familie hinaus in den Wald zur Pilzsuche. "Für mich ist es jedes Jahr ein Erlebnis, mit der Familie die Natur und den Wald zu genießen und am Ende des Tages noch eine gute Mahlzeit auf dem Tisch zu haben", freut sich Michael Kessler, ein Waldbesucher aus dem Odenwald.

Beliebte Speisepilze, die in der Region gesammelt werden können, sind verschiedene Steinpilz-Arten, Maronen-Röhrlinge, Krause Glucke, Birkenpilze, Rotkappen und Austernseitlinge. Auch der Parasolpilz, der zu den Riesen-Schirmlingen gehört, genießt bei Sammlern große Beliebtheit. In der Pfanne kann seine Kappe wie ein Schnitzel zubereitet werden, weshalb nach den Kriegsjahren auch die Bezeichnung "Arme-Leute-Schnitzel" entstand. Seinen Stiel kann man trocknen und zu einem würzigen Pulver verarbeiten.

Vorteilhaft bei der Pilzsuche sind Kenntnisse zu Baumarten, denn viele Pilzarten haben einen Baumpartner, mit dem sie eine Symbiose (Mykorrhiza) eingehen. Der Pilz verbessert die Wasseraufnahme des Baumes und bekommt von diesem Nährstoffe aus der Photosynthese. So findet man den Goldröhrling in unmittelbarer Nähe zu einer Lärche oder die Espen-Rotkappe in der Umgebung von Zitter-Pappeln. Es lohnt sich also, die Baumpartner verschiedener Pilzarten zu kennen und dort beim Suchen genauer hinzuschauen.

Für Pilzsammler ist ein gutes Bestimmungsbuch unerlässlich. Anfängern empfiehlt sich die Teilnahme an Pilzexkursionen, wie sie Volkshochschulen oder der Naturschutzbund anbieten. Eine wichtige Sammelregel lautet: Nur ernten, was man ganz genau kennt oder bestimmen kann. Bei einigen Speisepilzen besteht Verwechslungsgefahr mit ähnlich aussehenden Giftpilzen.