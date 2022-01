Region. (RNZ) Bei den sogenannten "Montagsspaziergängen" von Kritikern der Corona-Politik und Impfgegnern ist es am Abend in der Region ruhig und friedlich geblieben. Es versammelten sich etwa 2.500 Personen in Mannheim, Heidelberg und zahlreichen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. Die Versammlungen waren, wie bereits an den vergangenen Montagen, geplant und im Internet beworben und teilweise sogar bei den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet worden.

In Mannheim standen den etwa 80 Protestlern rund 900 Gegendemonstranten rund um das Rathaus in einer angemeldeten Versammlung gegenüber. Gegen 18.45 Uhr formierten sich am Plankenkopf rund 50 Personen zu einem Aufzug und liefen durch die Planken in Richtung Paradeplatz. Dieser wurde in Höhe des Quadrats O5 gestoppt und die Personen von der Polzei auf die gültige Rechtslage hingewiesen.

Bei 30 Teilnehmern wurden die Personalien festgestellt und anschließend ein Platzverweis ausgesprochen. Bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung rund um das Mannheimer Rathaus für mehr Solidarität in der aktuellen Lage fanden sich bis zu 600 Personen ein, die eine

Rund 200 Menschen haben sich am Montagabend am Bismarckplatz erneut zu einem "Spaziergang" durch Heidelberg getroffen, um damit Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auszudrücken. Laut Polizei war die Protestaktion nicht genehmigt. Über 200 Menschen kamen bei einer angemeldeten und genehmigten Gegen-Kundgebung zusammen. Das Netzwerk "Progressives Heidelberg", dem etwa die Gruppen Fridays for Future, Zerocovid und Heidelqueer angehören, hatte dazu aufgerufen, "für eine solidarische Corona-Politik" und gegen Querdenker zu demonstrieren. Vergangenen Montag waren noch nur rund 40 Menschen zum Gegenprotest gekommen.

Die beiden Gruppen trafen nicht aufeinander. Die Polizei begleitete die "Spaziergänger" bei ihrem unangemeldeten Protestzug durch die Hauptstraße.

Mit einem Großaufgebot sperrte die Polizei am Montagabend den Mosbacher Marktplatz ab. Um das am Wochenende per Allgemeinverfügung ausgesprochene Versammlungsverbot in der Großen Kreisstadt durchzusetzen und ein erneutes Aufkommen der nicht angemeldeten "Montagsspaziergänge" wie in den vergangenen Wochen zu verhindern.

Rund 50 Menschen versammelten sich in kleinen Gruppen zeitweise vor der Absperrung, blieben aber friedlich und hielten auch untereinander weitestgehend Abstand. In Obrigheim kamen etwa 25 Menschen vor dem Rathaus zusammen und "spazierten" dann Richtung Rewe. Auch hier blieb die Lage entspannt.

"Jeder kann unter Einhaltung der Fristen eine Demonstration oder Kundgebung anmelden und unter den von der Versammlungsbehörde genannten Auflagen durchführen", erklärte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann gegenüber der RNZ. "Werden diese Pflichten jedoch willentlich umgangen, entfallen in Konsequenz auch die Rechte."

In Schwetzingen waren es rund 150 Bürger, die eine genehmigte Menschenkette bildeten, um ein Zeichen gegen Verschwörungstheorien zu setzen. Auf dem Schwetzinger Schlossplatz fand eine angemeldete und genehmigte Versammlung statt. Ein Bündnis wollte damit ein solidarisches Zeichen setzen und hatte auch zu einer Menschenkette aufgerufen. Zahlreiche "Protestspaziergänger" zogen derweil ihre Runden in der Fußgängerzone und um den Schlossplatz.

Bisher blieb die Stimmung friedlich. Die Polizei überwachte auch mit Pferden den Schlossplatz.

Im Rhein-Neckar-Kreis versammelten sich insgesamt bis zu 2000 Personen, verteilt auf mehrere Städte und Gemeinden (Schwetzingen 500, Wiesloch 400, Sinsheim 300, St. Leon-Rot 200, Schriesheim 130, Bammental 130, Ladenburg 70, Hemsbach 60). Die einzelnen Versammlungen lösten sich hier bis 20 Uhr auf. Allesamt verliefen friedlich und störungsfrei.

