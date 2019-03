Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Nach dem Volksbegehren in Bayern zum Artenschutz fühlen sich auch zahlreiche Landwirte aus der Region zu Unrecht an den Pranger gestellt. In der RNZ hatten sie am vergangenen Wochenende deutlich gemacht, dass sie nicht der Buhmann sein wollen.

Über 1,7 Millionen Stimmen hatte das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Bayern gesammelt. Landwirtin Beate Laible aus Helmstadt ärgert, dass dabei Themen wie Verkehr oder Flächenverbrauch ignoriert worden seien, einzig die Landwirtschaft habe man als Verursacher des Insektensterbens "rausgepickt".

Dabei, so hatten mehrere Landwirte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung betont, sei man längst in Vorleistung getreten. Als Beispiele wurden unter anderem eine Blühstreifenaktion auf Dielheimer Gemarkung sowie die kostenlose Verteilung von Blühmischungen und die Anpflanzung von Klee auf stillgelegten Flächen in Epfenbach genannt.

"Aber am Thema Insekten müssen alle arbeiten, das können nicht nur wir Landwirte machen", lautete das Resümee von Landwirt Achim Mattern aus Helmstadt.

Diesen Ball greift nun der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf. "Ich weiß, dass sich viele Bauern durch das bayerische Volksbegehren angegriffen fühlen", sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Odenwald. Aber dazu bestehe kein Anlass. Im Gegenteil, betont Kranz, es solle erreicht werden, dass sich eine naturnahe Landwirtschaft wieder lohnt, dass der Einsatz von Pestiziden reduziert wird und noch mehr Betriebe auf Bio-Landbau umstellen können. Denn der Zustand der Agrar-Landschaft sei besorgniserregend.

"Studien belegen einen dramatischen Rückgang der Feldvögel, übermäßige Düngung verursacht erhöhte Nitratwerte im Grundwasser und riesige Felder ohne Hecken und Bäume bestimmen oftmals das Bild", betont Kranz.

Schuld daran ist in den Augen der Naturschützerin meist nicht der einzelne Landwirt, sondern die verfehlte Agrar-Politik der Europäischen Union. Die so genannte "Gemeinsame Agrar-Politik" der EU verfahre nach dem "Schneller-Höher-Weiter"-Prinzip und fördere vor allem sehr große und hoch-industrialisierte Betriebe statt kleiner, naturnah wirtschaftender Höfe. In Deutschland liege der Marktanteil von Bio-Produkten derzeit nur bei fünf Prozent, in Dänemark liege er fast doppelt so hoch. Das könne Deutschland auch schaffen.

"Ich begrüße es sehr, dass mittlerweile auch Discounter zertifizierte Bio-Lebensmittel anbieten. So wird sich der Marktanteil in Zukunft sicher steigern lassen", meint Kranz. "Auch Kantinen und Schul-Mensen könnten endlich auf Bio-Lebensmittel umstellen, wenn die Versorgungssicherheit garantiert ist." "Die Bauern fühlen sich ganz alleine an den Pranger gestellt, während andere Verursacher des Artensterbens wie Schottergärten, Flächenverbrauch und Verkehr angeblich bei den Naturschutzverbänden ungeschoren davon kommen", so Kranz. Dem widerspricht die Nabu-Bezirksgeschäftsführerin heftig, die Umweltorganisation kämpfe schon seit vielen Jahren gegen den überbordenden Flächenverbrauch und werbe mit ihren Projekten "Natur nah dran" und "Blühende Gärten" für mehr Natur im Siedlungsbereich.

"Allerdings kann man auch nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und auf andere Länder wie die USA oder Brasilien verweisen", sagt Kranz. "Schließlich wollen wir weder das Sozialsystem noch die industrielle Landwirtschaft von den USA übernehmen."

Einig ist sich Kranz mit den Landwirten beim Thema faire Preise. Hier müsse ein Umdenken stattfinden und eine höhere Wertschätzung der Lebensmittel erreicht werden.

"Nur wenn höhere Preise für die Lebensmittel erzielt werden, sind die Landwirte nicht gezwungen, immer mehr und immer rücksichtsloser zu produzieren, um ein gutes Einkommen zu haben", betont die Geschäftsführerin.

Info: Der Nabu lädt zur Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung "Landwirtschaft für morgen" am 12. März, 20 Uhr, in der Bücherei Sandhausen (Eingang Büchertstraße) mit anschließender Diskussion ein. SPD-Agrarexperte Georg Nelius (MdL) wird zum Thema "Zukunft der Landwirtschaftspolitik im Land und in Europa" sprechen. Danach stellt Nabu-Landwirtschaftsreferent Sebastian Strumann die Forderungen des Nabu für eine Reform der EU-Agrarpolitik vor. Roland Waldi von KraichgauKorn informiert über die Erzeugergemeinschaft und ihre Produkte.