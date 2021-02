Rhein-Neckar. (pol/mare) Das warme Frühlingswetter hat am Wochenende Tausende Menschen in der Region nach draußen gelockt. Wie die Polizei berichtet, wurden die Corona-Regeln weitestgehend eingehalten. Ein Überblick darüber, wo die Beamten einschreiten mussten.

> Heidelberg: Am Sonntag gab es auf der Neckarwiese einen großen Andrang. Gegen 14 Uhr nahm die Anzahl der Besucher deutlich zu. Die bis zu 2000 Personen, die sich insbesondere auf den Kinderspielplätzen und bei der Kioskanlage aufhielten, hielten teilweise keinen ausreichenden Abstand mehr. Die Polizei verstärkte ihre Präsenz, um einen Hotspot zu vermeiden. Neben einer direkten Ansprache durch die Ordnungskräfte wurde auch hier mit Lautsprecherdurchsagen auf die notwendige Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen.

Der Königstuhl war schon um 13 Uhr so stark frequentiert, dass Besucher von der Polizei aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Auch in der Innenstadt war am Sonntag viel los. Besonders in der Altstadt und auf der Alten Brücke drängten sich zeitweise die Menschen sehr. Die Polizei wies auf die notwendigen Mindestabstände hin und appellierte an die Einhaltung der Regeln.

> Mannheim: In Mannheim wurde bereits am Samstag gegen 13.45 Uhr der Einlass in den Herzogenriedpark wegen Überfüllung gestoppt. Am Nachmittag waren am Alten Messplatzes etwa 50 Personen, die weder die Abstandsregelung einhielten noch eine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Die Polizei vertrieb die Menschen per Lautsprecherdurchsage.

Die maximale Besuchergrenze im Herzogenriedpark war am Sonntag dann bereits gegen 12 Uhr erreicht, der Zugang wurde von der Parkverwaltung unterbunden.

In der Neckarstadt wurde ein Bolzplatz in der Nähe des Neuen Messplatzes vorsorglich geschlossen. Dort hatten rund 40 junge Leute Fußball gespielt. Sie waren schnell davongelaufen, als sie die anrückende Polizei bemerkten.

Am Strandbad, im Waldpark und an der Rheinpromenade in Neckarau genossen teilweise bis zu 1000 Personen die frühlingshaften Temperaturen. Auch gut besucht war die Hafenpromenade in Jungbusch. Hier wurden in der Spitze etwa 800 Personen. Auch an der Wasserturmanlage befanden sich zeitweise bis zu 300 Personen. Die Polizei musste teilweise Personalien feststellen und Bußgeldanzeigen verhängen.

Im Bereich der Rheinpromenade beschwerten sich Anwohner über sogenannte "Poser". Hier erteilte die Polizei den Verkehrsrowdies nach umfassender Kontrolle Platzverweise.

> Rhein-Neckar: In Hemsbach an der "Alla hopp!"-Freizeitanlage hielten sich am Samstagnachmittag über 500 Personen - überwiegend Familien mit Kindern - auf. Polizeistreifen waren präsent und wiesenauf die Einhaltung der Abstandsregeln hin. Gegen 17 Uhr beendete die Polizei eine private Veranstaltung in Sinsheim. Dort hatten sich insgesamt 17 Personen aus fünf verschiedenen Haushalten zu einem gemeinsamen Treffen getroffen. Identitäten wurden festgestellt und Bußgelder verhängt. Die "Alla Hopp!"-Anlage mit angeschlossenem Skater-Park in Sinsheim wurde gegen 13 Uhrgeradezu überrannt. Die Anlage wurde deshalb ab Montag geschlossen.

Die Polizei war insgesamt neben den regulären Kräften mit zusätzlichen 120 Beamten im Einsatz. Es wurden über 2600 Personen kontrolliert und 370 Corona-Verstöße geahndet.