Rhein-Neckar. (alb/zg) Es ist 60 Meter lang und wirbt für wachsame Nachbarschaft, Opferschutz und Zivilcourage: Ein rollendes Mega-Plakat ziert ab sofort eine Bahn der Linie 5 (früher OEG), die zwischen Mannheim, Weinheim und Heidelberg verkehrt.

Vertreter der Polizei, der drei großen Sicherheitspartner SIMA (Förderverein Sicherheit in Mannheim), SicherHeid (Verein Sicheres Heidelberg), Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stellten jetzt das beklebte Fahrzeug vor.

"Ich freue mich, dass wir zentrale Botschaften der Polizei mit der Straßenbahn permanent an die Bürger herantragen können", sagte Thomas Köber, Präsident des auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim. Dass dafür die Linie 5 ausgewählt worden ist, sei kein Zufall. "Sie deckt einen großen Teil des Zuständigkeitsbereichs ab", so Köber weiter. Zugleich nutze die Polizei die Werbefläche auch zur Imagepflege und will zudem junge Leute für ihre Arbeit begeistern.

Für das Erscheinungsbild der Bahn wurden deshalb auch die Originalfarben der Ordnungshüter verwendet, um die Wiedererkennung zu steigern. Das Fahrzeug werde zunächst für drei Jahre mit dem neuen Design unterwegs sein. "Wir stellen die Werbefläche in dieser Zeit kostenlos zur Verfügung", sagte Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. Bei ihrer Jungfernfahrt zur SAP-Arena bekam die Bahn sogar ein Blaulicht aufs Dach gesetzt. Das funktionierte allerdings nicht - und soll auch nur eine einmalige Aktion gewesen sein.