Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Gibt es einen Grund dafür, in einem Saal Regenschirme aufzuspannen? Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) griffen jetzt nach einer Personalversammlung in Neckargemünd zu dieser Maßnahme, um ihrer Forderung "Lasst uns nicht im Regen stehen!" Nachdruck zu verleihen. Bei der Versammlung von rund 150 Lehrkräften aus dem Bezirk des Staatlichen Schulamts Mannheim ging es um das Thema "Inklusion" und darum, dass in dem Bereich nichts "inklusive" ist.

Demnach fehlt es bei der Betreuung behinderter Kinder im Unterricht an Regelschulen an sonderpädagogischen Fachkräften, Fortbildungsmaßnahmen, Räumlichkeiten und oft auch einfach an der Zeit für den pädagogischen Gedankenaustausch. Laut GEW müssten statt der geplanten 1350 neuen Lehrerstellen im Lande mindestens 4000 geschaffen werden, um den Ansprüchen einigermaßen gerecht zu werden.

Bei der Personalversammlung in der Mensa der Realschule war über insgesamt 26 Anträge abzustimmen, was wegen gleicher Interessenslage problemlos in etwa zwei Stunden über die Bühne ging. Die Resolution dazu wird nun an das Regierungspräsidium in Karlsruhe sowie an die Landtagsabgeordneten geschickt. "Mal sehen, wann wir Antwort bekommen, wahrscheinlich wieder kurz vor den Wahlen", meint Ute Sendner, GEW-Mitglied im örtlichen Personalrat des Schulamtes.

Laut Michael Hirn, der dem Hauptpersonalrat im Kulturministerium angehört und bei der Versammlung als Sachverständiger ein Referat hielt, stimmt der "Schlüssel" und damit das Verhältnis "ein Lehrer auf 16 Schüler" einfach nicht. Ein Positiv-Beispiel ist für ihn die Situation in Südtirol. Dort hat man schon vor zwei Jahrzehnten mit der Inklusion begonnen und bereits bestmöglich umgesetzt - dabei kommen nur neun Schüler auf einen Lehrer. In Baden-Württemberg sind rund 40 Prozent der Kinder, die einer besonderen Förderung bedürfen, lernbehindert. Eine geistige Behinderung liegt bei etwa zehn bis 15 Prozent vor, eine körperliche bei fünf bis zehn Prozent.

Die Landesregierung hat sich bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für ein Zweiwegesystem entschieden. Die Eltern eines Kindes mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch können zwischen der Beschulung an einer Regelschule und an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) wählen.

Für die Umsetzung fehlen in beiden Fällen aber die Ressourcen, heißt es in der Resolution, weshalb künftig "klare Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Inklusion" gefordert werden. Wörtlich heißt es darin: "Wir benötigen eine Mindestausstattung mit sonderpädagogischen Ressourcen im Sinne des Zweipädagogen-Prinzips und multiprofessioneller Teams. Für jede Klasse mit inklusivem Unterricht bedarf es einer Senkung des Klassenteilers sowie Anrechnungsstunden für die gemeinsame Planung und Kooperation."

Für Fachlehrkräfte mit dem Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung wird unter anderem die Reduzierung des Deputats von 31 auf 28 Wochenstunden und zusätzlich die Erhöhung der Eingangsbesoldung gefordert.