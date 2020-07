Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis warnt aktuell vor betrügerischen Phishing-Anrufen in Zusammenhang mit Corona-Sonderzahlungen. Wie die Behörde in einer Pressemeldung mitteilt, geben sich die Anrufer Mitarbeiter des Sozialamts im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis aus und fragen persönliche Daten – insbesondere Bankverbindungen - ab. Mann solle auf keinen Fall Auskunft über persönliche Daten an die Anrufer weitergeben, warnt das Landratsamt.

Die Mitarbeiter des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis seien nicht die Anfragenden, auch wenn die im Display erscheinende Telefonnummer auf eine Nummer der Kreisbehörde "06221 522" hindeute, heißt es in der Mitteilung.