Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Einigkeit über alle Parteigrenzen hinweg: Die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises vertretenen Parteien haben ein gemeinsames Schreiben an die Bundestagsabgeordneten der Region und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geschickt. In dem zweiseitigen Brief mahnen Bruno Sauerzapf (CDU), Ralf Frühwirt (Grüne), Hans Zellner (Freie Wähler), Ralf Göck (SPD), Claudia Felden (FDP) und Edgar Wunder (Linke) dringend an, das Problem der Förderlücke bei Asylbewerbern mit Aufenthaltsgestattung zu lösen.

Hintergrund der Initiative ist, dass Menschen dieser Gruppe, die eine Ausbildung beginnen, ihren Lebensunterhalt nur mit ihrem Lohn bestreiten müssen - ergänzende Sozialleistungen erhalten sie nicht. Es entstehe dadurch eine Versorgungslücke, da die Entgelte, die sie als Auszubildende erhalten, deutlich niedriger seien, als die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sie vorher bezogen hätten, heißt es in dem Schreiben.

Nach Abzug von Fixkosten wie Miete, Schulmaterial, ÖPNV-Ticket wegen Berufsschule und vieles mehr, bleibe meist nur ein Eurobetrag übrig, der kaum zum Leben reiche und deutlich unter dem Hartz IV-Satz liege.

Eine dies ausgleichende Berufsausbildungsbeihilfe über die Bundesagentur für Arbeit könnten derzeit nur Menschen aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia erhalten, für andere Nationalitäten gelte das nicht. Für Personen mit Aufenthaltsgestattung sei zudem kein Bezug von BAföG-Leistungen möglich. Paradoxerweise stelle sich die Situation bei den geduldeten Flüchtlingen (Asylantrag abgelehnt) anders dar. Diese hätten, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, Anspruch auf eine Berufsausbildungsbeihilfe. Darüber hinaus könnten diese Personen zumindest einen Teil der wegfallenden Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gegebenenfalls mit einer BAföG-Förderung kompensieren.

"Es kann doch nicht sein, dass es meist jungen und motivierten Geflüchteten so schwer gemacht wird eine Ausbildung durchzuhalten, häufig in Bereichen (Altenpflege, Bäcker und andere Handwerksberufe), in denen händeringend Auszubildende gesucht werden", heißt es wörtlich in dem Schreiben.

Der Vorschlag, die Betroffenen sollten sich doch noch einen Zweitjob suchen, sei in der Regel keine Option, da diese Menschen ja einen Vollzeitjob hätten. Und auch, wenn sie schon gut deutsch sprechen könnten, das Lernen für die Berufsschule stelle für sie doch eine größere Herausforderung dar als für Muttersprachler. Auch die Aufnahme von Privatdarlehen sei keine Option, finden die Fraktionsvorsitzenden. Mit einem großen Schuldenberg im Nacken könne Integration wohl kaum gelingen. "Kann es denn im Sinn der Allgemeinheit sein, dass diese Menschen in ihren Unterkünften perspektivlos und frustriert untätig herumsitzen und uns mehr kosten, als wenn sie eine Ausbildung machen würden, also einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen?", fragen Sauerzapf und Co. den Bundesarbeitsminister.

Dabei solle man aber auch die zahlreichen Ehrenamtlichen nicht vergessen, die sich seit 2015 der großen Zahl der geflüchteten Menschen angenommen hätten. Die Verwaltungen und Hilfsorganisationen hätten dies allein nicht leisten können, stellen die Kreispolitiker klar. Die geschilderte Situation sei auch für die Helfer, die teils mit großem Engagement Praktika vermittelt hätten und bei der Lehrstellensuche behilflich gewesen seien, sehr frustrierend. Und jetzt seien ihre ganzen Bemühungen womöglich umsonst gewesen, wenn ihre Schützlinge aus finanzieller Not die Ausbildung abbrechen müssten.

"Wir bitten Sie daher, alles in Ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um eine Gesetzesänderung möglichst rasch dahingehend zu erreichen, dass auch die Gruppe der Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung entsprechend mit den anerkannten beziehungsweise auch den in Duldung hier lebenden Asylbewerbern gleich gestellt wird, was die zusätzliche finanzielle Unterstützung angeht", heißt es abschließend in dem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten und den Arbeitsminister.