Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Der Schutz des Klimas ist aus gutem Grund in aller Munde: So hat sich der Rhein-Neckar-Kreis die Klimaneutralität bis 2040 als Ziel auf die Fahne geschrieben, die Bürger wurden ins Klimaschutz-Konzept eingebunden und konnten online Vorschläge machen und Wünsche äußern. Das Ganze wird derzeit ausgewertet. Es sollen rund 6000 Kommentare, Anregungen und Likes zusammengekommen sein, ist bereits durchgesickert. Dazu passt, dass im Rahmen der Kreistagssitzung am Dienstag in Bammental auch die Radverkehrsförderung im Rhein-Neckar-Kreis auf der Tagesordnung steht – ebenfalls ein wichtiger umweltpolitischer Ansatz.

Und so ganz "nebenbei" ringen die Parteien seit geraumer Zeit auch um die Deutungshoheit in Sachen Klimaschutz im Rhein-Neckar-Kreis. Da werden manche Aussagen schon mal kritischer beäugt als in "Friedenszeiten". Beispielsweise die Anmerkung der Grünen, der Rhein-Neckar-Kreis möge sich eindeutig für einen Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohleverstromung im Großkraftwerk Mannheim bis 2030 aussprechen.

"Hat man dabei auch bedacht, dass dort mehrere Hundert Menschen arbeiten", ärgert sich SPD-Fraktionschef Ralf Göck über eine Forderung, bei der die Konsequenzen außer acht gelassen würden. "Und überhaupt: Woher soll dann die dort produzierte Energie kommen?", schiebt er hinterher. Er könne gar nicht verstehen, warum sich die Grünen so weit aus dem Fenster lehnen würden. "In den Ausschusssitzungen ist an konstruktiven Beiträgen nicht viel gekommen", hat der Sozialdemokrat festgestellt.

Auch in puncto Windenergie ecken die Grünen an. Dafür, dass im Rhein-Neckar-Kreis keine einzige Windkraftanlage stehen würde, habe sich der Landkreis sogar spitze Bemerkungen der Nachbarn aus dem Neckar-Odenwald-Kreis anhören müssen, wo man damit bereits beträchtliche Mengen von CO2-freiem Strom erzeuge, hatte Grünen-Kreisrat Stefan Geißler süffisant angemerkt.

"Das muss man doch differenzierter sehen, entgegnet der neue CDU-Fraktionsvorsitzende, Frank Werner, leicht genervt. Während im Neckar-Odenwald-Kreis rund 150 Menschen pro Quadratkilometer leben würden, seien es im Rhein-Neckar-Kreis mehr als 500. Die Standortfrage sei demnach entscheidend. "Wer will schon ein Windrad direkt vor der Haustür?", weiß der Christdemokrat um die Akzeptanzprobleme solcher Anlagen. "Deshalb dürfen wir bei diesem sensiblen Thema die Bevölkerung nicht außen vor lassen", betont Werner.

"Irgendwo im Nichts ein Windrad in den Wald zu stellen", sei auch nicht das Gelbe vom Ei, ergänzt Claudia Felden. Man müsse die Kosten-/Nutzenrechnung im Auge behalten, erinnert die Liberale daran, dass Windenergie nicht zum Nulltarif zu haben ist. Man dürfe das Ganze auch nicht mit Scheuklappen angehen, sagt die FDP-Fraktionschefin und bringt im gleichen Atemzug kleinere Wasserkraftwerke ins Spiel. "Wir müssen einen sinnvollen Mix hinbekommen."

Dass im Rhein-Neckar-Kreis keine einzige große Windkraftanlage zu finden sei, "ist eine Schwäche", merkt Edgar Wunder (Die Linke) an und verweist darauf, dass bei Epfenbach doch ein Vorzugsgebiet für Windkraftanlagen vermerkt sei. Viel wichtiger sei es aber, "den Autoverkehr stärker zu behindern, damit die Menschen auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigen", lenkt der Linke das Thema in eine andere Richtung. Im Rhein-Neckar-Kreis werde doch durchaus viel für die Umwelt getan, will Hans Zellner (Freie Wähler) den Kritikern ein wenig Wind aus den Segeln nehmen. Als Beispiel nennt der frühere Bürgermeister von Wilhelmsfeld die Abfallwirtschaft im Landkreis. "Die Bürger trennen den Müll ganz hervorragend", lobt Zellner. Auch das Biomasseheizkraftwerk sei ein Vorzeigeprojekt.

Die Grünen können indes die ganze Aufregung nicht verstehen. Man honoriere doch durchaus die Bemühungen, macht Fraktionschef Ralf Frühwirt deutlich. Was den unmittelbaren Einflussbereich des Kreises als Organisation – also Landratsamt plus Eigenbetriebe – betreffe, seien die Ziele, die man sich gesetzt habe, erreicht und zum Teil übererfüllt worden. "Hier sind wir auf einem guten Weg", sagt Frühwirt. Dann streut er aber wieder eine Portion Salz in die "Klima-Wunde". Man weise nun aber schon seit Jahren darauf hin, dass sich dadurch im Landkreis, der rund 550.000 Menschen und 54 Kommunen umfasse, im Hinblick auf die Reduktion der Treibhausgase und damit zur Eingrenzung des Klimawandels nichts getan habe. "Wir verlangen daher schon länger, dass der Kreis über den Tellerrand seines unmittelbaren Einflussbereichs hinaus schauen und Wirkung in der Fläche erzielen muss", betont der Grüne.

Und dann schaltet Frühwirt wieder in den "Klima-Angriffsmodus": Es bleibe abzuwarten, ob den Lippenbekenntnissen von manch anderer Fraktion zum Klimaschutz im Herbst auch das Bekenntnis zu einem Klimaschutzkonzept folge, das im Kreis auch wirklich etwas bewirke und nicht nur Kosmetik sei.

"Es haben doch alle Fraktionen zum Klimaschutz-Konzept beigetragen", bemüht sich Edgar Wunder, die Diskussion nicht ausarten zu lassen. Klimaschutz sei doch keine parteipolitische Angelegenheit. "Eifersüchteleien sind hier fehl am Platz", macht der Linke deutlich. Dafür sei das Thema viel zu wichtig.