Von Annette Steininger

Hirschberg/Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis plant sechs sogenannte "Verwahrstellen" für tote Wildtiere. Das geht aus den Unterlagen des Hirschberger Gemeinderates hervor, der am Dienstag über eine solche Einrichtung im Ortsteil Großsachsen entscheidet. Weitere sollen entlang der Schwarzwildstrecken auf den Gemarkungen von Eberbach, Bammental, Wiesloch, Ketsch und Sinsheim entstehen, wie die Sprecherin des Kreises, Silke Hartmann, am Freitag auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Schutz für Landwirte

In einer "Verwahrstelle" werden nur tote Wildtiere, die unter Seuchenverdacht stehen, oder aufgrund einer Seuche verendet sind, kurzzeitig gelagert, bis sie durch einen speziellen Entsorgungsbetrieb abgeholt und in eine "Tierkörperbeseitigungsanlage" gebracht werden. Primär geht es nach Angaben des Kreises um die Afrikanische Schweinepest (ASP), die sich bereits in Teilen Europas ausgebreitet hat. Sie betrifft Haus- und Wildschweine und ist nicht auf den Menschen übertragbar, für diesen also ungefährlich.

Auch Deutschland wappnet sich. Hartmann erläutert dazu: "Die Stadt- und Landkreise sind nach einem Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Einrichtung von sogenannten ,Verwahrstellen zur Sammlung von verendeten Wildschweinen und Tierkörperteilen im Rahmen der Prävention und bei Ausbruch der ASP’ verpflichtet." Die "Verwahrstellen" sollen demnach "an geeigneten, bestehenden Objekten" eingerichtet werden, zum Beispiel auf Bauhöfen oder Kläranlagen. In Hirschberg plant der Kreis die Errichtung auf dem Gelände der AVR-Umladestation außerhalb des Ortes. Die Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) ist eine 100-prozentige Tochter des Rhein-Neckar-Kreises.

Auf die Frage, ob sich die Hirschberger oder landwirtschaftliche Betriebe Sorgen wegen möglicher Ansteckungsgefahren machen müssen, antwortet Hartmann: "Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Die Errichtung der ASP-Verwahrstelle ist eine rein präventive Maßnahme, um in einem Ernstfall der weiteren Ausbreitung einer Tierseuche wirksam entgegentreten zu können und landwirtschaftliche Betriebe somit zu schützen."

Der Kreis hat noch einen weiteren Plan: So soll es unter gewissen Voraussetzungen Jägern ermöglicht werden, in der "Friedenszeit" die Einrichtung als "Konfiskatstelle" zu nutzen. Als Friedenszeit wird jene Periode bezeichnet, in der ein Land oder eine Region frei von einer Tierseuche ist. Eine "Konfiskatstelle" ist ein Ort, an dem "tierische Abfälle" und Unfallwild entsorgt werden können.

Das sei ein wichtiges Instrument der Seuchenprävention, heißt es vonseiten des Kreises. Angedacht ist, den Jägern durch eine elektronische Schließanlage einen Zugang rund um die Uhr zu gewähren. Die "Verwahrstellen" des Rhein-Neckar-Kreises sollen rundum geschlossene Einrichtungen sein. Hierfür wird im jeweiligen Ort ein Wohncontainer mit einer Seitenlänge von drei mal sechs Metern aufgestellt. Darin befindet sich entweder eine Kühlzelle, in der wahlweise zwei 240-Liter-Mülltonnen für Unfallwild beziehungsweise "tierische Abfälle", oder ein Edelstahl-Rollbehälter, in dem Seuchenwild gekühlt werden kann. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Waschbecken sowie ein Spind.

Geruchsbelästigung möglich

Die "Verwahrstellen" müssen laut Kreis aus mehreren Gründen im Außenbereich der Orte liegen, unter anderem um Anwohner nicht zu stören. Die Leerung der Behälter soll in "Friedenszeiten" bei Bedarf, jedoch spätestens einmal wöchentlich stattfinden. "Wir rechnen für den Regelfall mit maximal zwei Behälterentleerungen pro Woche", so der Kreis. Eine eventuelle Geruchsbelästigung bei der Leerung sei nicht ausgeschlossen.

Laut Gemeinde Hirschberg kann es auf dem AVR-Gelände aber derzeit sowieso schon entsprechende "mögliche Beeinträchtigungen" geben. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht jedenfalls spricht laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer nichts gegen die Einrichtung.

Wann die "Verwahrstelle" in Hirschberg in Betrieb geht, steht noch nicht fest. "Erst nach Vorliegen der Baugenehmigung können über den Zeitplan Aussagen getroffen werden. Es ist natürlich beabsichtigt, die Ablage schnellstmöglich zu errichten", sagt Hartmann.