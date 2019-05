Rhein-Neckar. (RNZ) Wie die kommunalen Entscheidungsgremien wird auch das Europäische Parlament alle fünf Jahre - als einziges Organ der Europäischen Union - direkt von den Bürgern der EU-Mitgliedsstaaten gewählt.

Über Mangel an Auswahl können sich die etwa 417.000 Wahlberechtigten im Rhein-Neckar-Kreis nicht beklagen. Denn dort werden, wie in ganz Baden-Württemberg, 40 Parteien an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Entsprechend lang ist dann auch der Stimmzettel, der fast 96 Zentimeter misst. Mit dabei sind nicht nur die bekannten "großen" Parteien, sondern auch viele, die sich an weltanschaulichen Fragen orientieren oder sich für spezielle Ziele einsetzen und damit das politische Spektrum bei der Europawahl erweitern.

Die Wähler dürfen bei der Europawahl übrigens nur eine Stimme vergeben. Der Rhein-Neckar-Kreis hatte bisher immer eine sehr hohe Wahlbeteiligung aufzuweisen und damit einen guten Ruf zu verteidigen. Bei der letzten Wahl 2014 lag sie mit 54,2 Prozent wieder über dem Bundesdurchschnitt (48,1).