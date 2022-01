Rhein-Neckar. (RNZ) Wegen deutlich zurückgehender Impfungen passt der Rhein-Neckar-Kreis bei den Dauerhaften Impfaktionen (DIA) und an den Impfstützpunkten die Anzahl der Impfangebote und -termine an. Das teilt das Landratsamt mit.

In Zahlen ausgedrückt: Fanden in den zwei Wochen vor Weihnachten noch über 30.000 Impfungen statt, waren es in der Woche danach nur noch 10.023. In der letzten Woche gab es 9.885 Impfungen.

So wird auch im Kreis nun die Zahl der Standorte und die Kapazitäten der Nachfrage angepasst. Ab dem 31. Januar werden die DIA-Standorte Eberbach, Heddesheim, Leimen, Wiesloch und Bammental an zwei Tagen pro Woche jeweils vormittags oder nachmittags betrieben. Das heißt, pro DIA gibt es eine wöchentliche Impfkapazität von 200 Terminen. Nicht mehr betrieben werden ab sofort die Impfstützpunkte Alte Chirurgie (Heidelberg) und Schwetzingen.

Bereits in der kommenden Woche wird in Weinheim nur noch an fünf (Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag) sowie in Hockenheim an drei Tagen (Montag, Mittwoch und Samstag) geimpft – mit jeweils 300 Terminen pro Öffnungstag. Die Impfstützpunkte Weinheim und Hockenheim bleiben dann ab dem 31. Januar an je zwei Tagen pro Woche vormittags beziehungsweise nachmittags geöffnet sowie an einem Tag am Wochenende ganztägig. Das ergibt für die Impfstützpunkte Weinheim und Hockenheim eine wöchentliche Kapazität von je 400 Impfterminen.

In Sinsheim und Heidelberg (PHV) wird weiterhin an 7 Tagen pro Woche im Zwei-Schicht-Betrieb geimpft – möglich sind hier täglich 300 Impfungen. In PHV werden unter der Woche zusätzlich noch täglich 75 Kinderimpftermine eingestellt und am Wochenende pro Tag 150. Das macht eine Wochen-Kapazität für über zwölfjährige Personen von 6000 Impfungen; hinzu kommen 675 Impftermine für fünf- bis elfjährige Kinder.