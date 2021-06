Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Von Paul Pflästerer

Rhein-Neckar. "Ich freue mich, auf fünf Jahre zurückzublicken, in denen ich zur Inklusion und Barrierefreiheit beitragen durfte", sagte Patrick Alberti, kommunaler Behindertenbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises, im Sozialausschuss des Kreistags, kurz bevor er seinen Tätigkeitsbericht vorstellte. Sein vorerst letzter. Alberti, der auch Grünen-Gemeinderat in Oftersheim ist, scheidet zum 31. Juli aus seinem Amt.

Patrick Alberti. F: lra

Seit 2016 hat sich der 42-jährige Soziologe für die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und bessere Teilhabemöglichkeiten eingesetzt. Dabei arbeitete Alberti eng mit der Kreisverwaltung, den Städten und Gemeinden und natürlich den Menschen zusammen.

"In dieser Zeit haben wir insgesamt rund 2000 Beratungen durchgeführt", sagte er. Die wichtigsten und immer wieder vorgetragenen Anliegen waren die Themen barrierefreies Wohnen, schulische Inklusion und die "Integration auf dem Arbeitsmarkt".

Eine zentrale Aufgabe im vergangenen Jahr sei vor allem der Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie gewesen. Diese habe in erster Linie die Netzwerkpflege erschwert. "Der Austausch mit und zwischen den verschiedenen Gremien ist immer ein wichtiger Anker", führte Alberta aus.

Die digitale Barrierefreiheit ist ein weiterer Bereich, mit dem sich der kommunale Behindertenbeauftragte in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls auseinandergesetzt hat. "Seit September 2020 müssen all unsere Internetseiten für alle nutzbar sein. Bei vielen Gemeinden gibt es diesbezüglich noch Klärungsbedarf. Aus diesem Grund haben wir eine Fortbildungsreihe gestartet und sind in ganz Baden-Württemberg unterwegs", berichtete Alberti weiter.

In Baden-Württemberg ist die Vorschrift zur Barrierefreiheit im Internet im Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen festgehalten. Für die Umsetzung galt: Internetauftritte, die nach September 2018 veröffentlicht wurden, müssen bis zum September 2019 barrierefrei sein, bereits bestehende Seiten spätestens ab September vergangenen Jahres.

Einer Erhebung zufolge tut sich etwa jeder fünfte Nutzer schwer, sich in der digitalen Welt zurecht zu finden. Die Schriftgröße ist zu klein, die Navigation schwer zu verstehen, manchmal sind Inhalte zu kompliziert wiedergegeben. Und wegen körperlicher Einschränkungen können viele Nutzer die Maus oder Tastatur nicht bedienen. Blinde Menschen haben es noch schwerer.

Um dafür auch die Aufmerksamkeit der breiteren Öffentlichkeit zu gewinnen, waren Beiträge in verschiedenen Medien ein wichtiges Instrument gewesen, sagte Alberti. Ferner wurden verschiedene Infomaterialien und Broschüren herausgegeben.

Eine weitere zentrale Tätigkeit war die Werbung für die Barrierefreiheit bei den Institutionen im Rhein-Neckar-Kreis: "Wir waren bei der Feuerwehr, der Polizei und beim kommunalen Ordnungsdienst, um die Situation von Menschen mit Behinderung zu beleuchten. In Pandemiezeiten konnten wir das mit Online-Formaten und Infoständen fortführen", erklärte Alberti.

Viele Menschen haben den kommunalen Behindertenbeauftragten in den vergangenen Jahren begleitet, zum Beispiel Praktikanten von Förder- und Hochschulen. Eines der Abschlussprojekte innerhalb der Verwaltung war ein Workshop zur leichten Sprache. "Das setzen wir auch konsequent auf der Internetseite und in unseren Printprodukten um", ergänzte Alberti, der mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Als wichtiger Pfeiler der nachhaltigen Gleichstellungsarbeit zählt der im Januar 2020 gegründete Inklusionsbeirat. Die damals gestarteten Beteiligungsformate sollen fortgeführt werden. Im besten Fall mit möglichst vielen Beteiligten, hofft Alberti. Denn die Interessen der rund 68.000 Menschen mit Behinderung, die im Rhein-Neckar-Kreis leben, sollen auch in Zukunft gut vertreten sein.

"Was niemals nachgelassen hat, war Ihr Engagement. Vielen Dank für Ihren Einsatz", bedankte sich Landrat Stefan Dallinger, als er Alberti im Gremium verabschiedete. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben und soll laut Dallinger "möglichst bald" wieder besetzt werden. Von den Kreisräten gab es ebenfalls Dankesreden. Insgesamt zeigte sich das Bedauern der Beteiligten, dass die Fraktionen und Wählervereinigungen mit dem, was Alberti in den vergangenen fünf Jahren geleistet hat, überaus zufrieden sind.