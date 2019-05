Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Sie sind blau, reflektieren das Licht von fahrenden Autos und sollen Tierleben retten sowie gleichzeitig Blechschaden verringern. Auch im Rhein-Neckar-Kreis sind inzwischen laut Auskunft des Landratsamtes an etwa 60 Straßenabschnitten die auffälligen blauen Wildwarn-Reflektoren "im Einsatz". Wo die Reflektoren angebracht werden, entscheiden in Absprache mit den zuständigen Behörden die Jagdpächter. Dazu wurde ein Rahmenvertrag zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und den Jagdpächtern unterschrieben. Die Kosten für die Anbringung der Reflektoren tragen die jeweiligen Jägervereinigungen.

Erst im vergangenen Herbst sind auch zwischen Leimen und Gaiberg im Rahmen der Erneuerung der L600 die blauen Reflektoren angebracht worden. 2016 hatte dort ein Unfall mit einem Wildschwein einen Sachschaden von 2000 Euro verursacht, ein Jahr zuvor hatte ein Reh sein Leben auf der Landstraße verloren. Wieder lag der Schaden bei mehreren Tausend Euro. In beiden Fällen war den Fahrern zum Glück nichts passiert.

Auch im Waldabschnitt zwischen Gaiberg und Heidelberg kommt es immer wieder zu meist glimpflich verlaufenden Begegnungen zwischen Tier und Blechkarosse. Dort allerdings gibt es noch keine, die das Scheinwerferlicht in den Wald umlenken. Im Jahr 2017 wurden den Autoversicherern in Deutschland rund 275.000 Wildunfälle gemeldet - so viele wie nie zuvor und 11.000 mehr als im Jahr davor.

Das zeigt die Wildunfall-Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Im Schnitt kollidieren damit in Deutschland jeden Tag - meist in der Nacht - rund 750 Wildtiere mit Autos. Seit drei Jahren zeigt sich ein Trend zu mehr Kollisionen und höheren Schäden.

Die Versicherer leisteten für jeden Unfall durchschnittlich rund 2700 Euro. Insgesamt stiegen die wirtschaftlichen Schäden durch Wildunfälle um rund 62 Millionen Euro auf 744 Millionen Euro (plus neun Prozent). Diesem Trend sollen die blauen Reflektoren entgegenwirken. Doch während Jagdpächter subjektiv empfinden, dass die Reflektoren eine erfolgreiche und gezielte Maßnahme gegen Wildunfälle darstellen, bezweifeln einige Studien ihre Wirksamkeit. Auch der ADAC hatte den Abschreckungseffekt durch eigene Untersuchungen infrage gestellt.

Die blauen Reflektoren sind etwa zwölf Zentimeter lang und reflektieren aufgrund ihrer halbkreisförmigen oder dreieckigen Ausformung das Scheinwerferlicht in Richtung Wald. Damit soll eine Lichtbarriere entstehen, die das Wild von der Straße fernhält. Und der soll bei der Farbe Blau höher als bei allen anderen Lichtfarben sein. Rot können viele Wildtiere gar nicht erkennen, weil ihnen die Rezeptoren im Auge dafür fehlen.

Das Anbringen solcher Reflektoren an Straßenbegrenzungen oder an Bäumen am Straßenrand ist durch Privatpersonen nicht erlaubt. Es gab auch schon Versuche, die Tiere mit aufgehängten CD-Scheiben und deren Lichtreflexen von der Straße fernzuhalten. Doch die technische Entwicklung geht weiter. Inzwischen wird von Infrarot-Sensoren im Auto gesprochen, die den Fahrer rechtzeitig warnen sollen oder gar von Nachtsichtgeräten. Es geht aber auch ganz ohne Technik. Zum Beispiel lassen sich durch langsameres Fahren viele Wildunfälle vermeiden.

Wenn es dann aber passiert ist, gilt es laut dem Internet-Ratgeber "Vier Pfoten" folgendes zu beachten: Ist der Unglücksfall eingetreten, muss die Unfallstelle unverzüglich abgesichert und die Polizei gerufen werden. Erst nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter darf das tote Tier von der Fahrbahn geräumt werden, um weitere Unfälle zu verhindern.

Lebt das Tier noch, ist aber zu schwer verletzt, um zu fliehen, wird die Polizei die nächstliegende Wildtierstation kontaktieren. Diese holen es an der Unfallstelle ab und versorgen es fachmännisch. Von einer selbstständigen Bergung wird abgeraten, um Tier und Mensch nicht weiter zu gefährden.