Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Als das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis 2012 seine Arbeit aufnahm, war es eines der erklärten Ziele, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren. Doch gelang es der gemeinsamen Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit und des Kreises über viele Jahre nicht, mehr Betroffene in Lohn und Brot zu bringen. Im Gegenteil: Die Zahl der Menschen, die für mehr als zwölf Monate beim Jobcenter arbeitslos gemeldet waren, stieg in den ersten vier Jahren sogar um fast 50 Prozent an.

"Im Januar 2016 hatten wir den höchsten Bestand mit 3931 Langzeitarbeitslosen" berichtete der Geschäftsführer des Jobcenters, Norbert Hölscher, den Mitgliedern des Sozialausschusses. Seitdem verringerte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen aber kontinuierlich, und im Juni dieses Jahres waren es noch 2290. "Der niedrigste Bestand seit Gründung des Jobcenters", betonte Hölscher.

Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutete dies einen Rückgang um 622 Langzeitarbeitslose. Auch die meisten anderen Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg verzeichneten in diesem Zeitraum einen Rückgang. Durchschnittlich ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen landesweit um 11,1 Prozent zurück. Mit einem Minus von 21,4 Prozent liegt das Jobcenter des Kreises damit in der Spitzengruppe der insgesamt 44 Träger der Grundsicherung in Baden-Württemberg.

Besonders gut steht der Kreis im Vergleich mit den beiden großen Städten in der Region da. In Heidelberg ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen um gut fünf Prozent zurück. In Mannheim stieg sie dagegen sogar um rund fünf Prozent an, womit die Quadratestadt das Schlusslicht in dieser Statistik bildet.

"Wir haben uns eine Zeit lang auf das Thema Langzeitarbeitslose konzentriert", verriet Hölscher das Geheimnis dieses Erfolgs. Darauf ausruhen will man sich beim Jobcenter allerdings nicht. Um weiterhin langzeitarbeitslose Menschen wieder ins Berufsleben einzugliedern, stehen der Behörde allein in diesem Jahr 1,75 Millionen Euro aus gleich zwei Förderprogrammen zur Verfügung. Bei beiden werden Arbeitgeber durch Lohnkostenzuschüsse unterstützt.

Zudem unterstützen "Coaches" die ehemaligen Langzeitarbeitslosen dabei, im Job wieder Fuß zu fassen. So helfen sie etwa bei Problemen am Arbeitsplatz, in der Familie oder bei Schwierigkeiten mit der Organisation des Alltags. Die meisten Langzeitarbeitslosen erhalten derzeit einen Arbeitsplatz im Bereich der Dienstleistungsberufe im Büro, im Garten- und Landschaftsbau oder bei Hausmeisterdiensten. Verstärkt nachgefragt werden die Betroffenen auch im Einzelhandel, im Bereich Lager oder als Auslieferungsfahrer.

Ein Blick auf die sogenannten Vermittlungshemmnisse zeigt jedoch, dass es trotz aller Anstrengungen nicht leicht wird, die Zahl der Langzeitarbeitslosen weiter zu reduzieren. So haben 62 Prozent der Betroffenen keinen Berufsabschluss und gut 18 Prozent keinen Schulabschluss.

Dazu kommen des Öfteren gesundheitliche Einschränkungen oder ungenügende Sprachkenntnisse, die einer Arbeitsaufnahme im Wege stehen. Auch alleinerziehend zu sein oder ein höheres Alter zu haben, kann sich als große Hürde für den Wiedereintritt ins Arbeitsleben erweisen.