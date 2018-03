Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Klare Ansage von Dieter Schäfer: "Ich warne jeden Autofahrer, sich unter Drogeneinfluss ans Steuer zu setzen", betont der kommissarische Leiter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Kontrolle erwischt zu werden, sei "sehr groß". Und Schäfer legt nach: "Es wird nicht mehr lange dauern, dann erkennen wir jeden."

Seit 2014 decken die Beamte immer mehr Drogenunfälle in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf. "Die Dunkelziffer war zuvor sehr hoch, die wahre Ursache wurde oft nicht erkannt", so Schäfer. Deshalb seien auf sein Betreiben hin zunächst die Verkehrspolizisten im Mannheimer Präsidium intensiv geschult worden, anschließend die Kollegen vom Streifendienst und aus den Revieren.

Die Zahlen geben Schäfer recht, "sie sind aber auch erschreckend", sagt er. So sind im vergangenen Jahr insgesamt 1411 drogenberauschte Fahrzeuglenker der Polizei ins Netz gegangen, das sind 54 Prozent mehr als 2015. Bei den Alkoholfahrern stagnieren die Fallzahlen dagegen bei knapp unter 1000.

Was die Unfälle angeht, sieht das Verhältnis ganz anders aus. Alkohol am Steuer - deshalb hat es 2017 im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim 322 Mal gekracht. Das ist laut Schäfer ein historischer Tiefstand. "Wir hatten schon Jahre, da haben wir mehr als 600 Unfälle gezählt", erinnert er sich. Die Zahl der folgenschweren Drogenfahrten ist mit 69 deutlich niedriger als beim Alkohol. Schäfer schließt daraus, dass weiterhin ein Dunkelfeld besteht und die Kontrollen in diesem Bereich verstärkt werden müssen. Aus der Praxis weiß der Verkehrspolizeichef: "Wenn wir an einer x-beliebigen, stark frequentierten Stelle sechs Stunden lang Autofahrer anhalten, dann sind immer mindestens fünf darunter, die Drogen zu sich genommen haben, meist Haschisch oder Marihuana."

Erstaunlich sei, dass es keineswegs die ganz Jungen sind, die erwischt werden. "Nein, es sind hauptsächlich die 25- bis 39-Jährigen", berichtet Schäfer. Aus seiner Sicht auch ein Indiz dafür, dass die Drogen einerseits im "Establishment" angekommen sind und andererseits zunehmend verniedlicht würden. "Dabei schränkt das Zeug das Bewusstsein ein."