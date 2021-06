Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Wildbiene und Schmetterling lieben artenreiche und blumenbunte Mähwiesen. Doch durch die intensive Nutzung der Landschaft ist dieser Lebensraum stark zurückgegangen. Siedlungen und Gewerbegebiete fressen sich in das Offenland, monotone Äcker breiten sich aus, und Verkehrswege zerschneiden die Landschaft.

Aber das Trennende kann auch zu etwas Verbindendem werden. In einer "Handreichung zur Pflege von Grasflächen an Straßen" des Landesverkehrsministeriums wird das "Straßenbegleitgrün" als nahezu allgegenwärtiger Ausweichlebensraum hervorgehoben, und es werden detaillierte Hinweise für die insektenfreundliche Pflege gegeben.

So heißt es: "Straßenbegleitgrün trägt – ebenso wie Grünbrücken oder andere Tierquerungshilfen – dazu bei, bei richtiger Anlage und Pflege einen Beitrag zur Wiedervernetzung isolierter Lebensräume sowie zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt zu leisten." Voraussetzung dafür sei die Anbindung an bestehende Biotopstrukturen.

Die Pflege von Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen gehört zu den Aufgaben der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis. Im Kreis summieren sich die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf stolze 855 Kilometer. Nicht zuständig ist das Straßenbauamt für die Gemeindestraßen der Kommunen.

"Früher haben wir alles zwei bis dreimal im Jahr gemulcht", berichtet Betriebsdienstleiter Matthias Knörzer. Das geschnittene Grün blieb liegen, verrottete und die enthaltenen Nährstoffe gelangten in den Boden. Das war einfach und günstig. Auf nährstoffreichen Böden aber setzen sich auf Kosten der Artenvielfalt vor allem konkurrenzstarke Pflanzen durch. Und ein Schnitt in der Hauptblütezeit führt dazu, dass bestimmte Insektenarten keine Nahrung finden und bestimmte Pflanzenarten keine Samen bilden.

"Wir haben die Pflege umgestellt, mähen später und entfernen das Schnittgut", sagt Knörzer und findet, die Broschüre des Ministeriums gebe da hilfreiche Hinweise. Durch den Abtransport werden Nährstoffe entzogen und die Fläche ausgehagert. Es klingt paradox, aber je ärmer der Boden an Nährstoffen, desto reicher ist er an Arten.

Kurz gehalten wird das Gras demnach nur dort, wo es gewichtige Gründe wie die Verkehrssicherheit gibt, etwa im Straßenrandbereich. In diesem sogenannten Intensivbereich wird im Frühjahr zum ersten Mal gemäht. Böschungen und andere Bereiche des sogenannten Extensivbereichs kommen erst später im Jahr an die Reihe. Teilweise habe sich durch die trockenen Sommer in den vergangenen Jahren ein zweiter Schnitt erübrigt, stellt Knörzer fest. "Da wuchs dann ohnehin nichts mehr."

Der richtige Zeitpunkt zum Mähen kann je nach Standort der Fläche, Artenzusammensetzung und Jahr ganz unterschiedlich ausfallen. "Die Wahl des Pflegezeitraums hat insofern Einfluss, als dass durch ihn bestimmt werden kann, welche Arten sich durch Samen vermehren beziehungsweise welche sich nicht fortpflanzen können", heißt es in der Handreichung.

Empfohlen wird, Flächen, die an Schutzgebiete angrenzen, auf denen seltene oder geschützte Tier- und Pflanzenarten vorkommen, oder die wichtig für das Wandern und die Ausbreitung von Tieren sind, individuell zu pflegen. Für Knörzer ist die Sache relativ einfach: "Man muss sich nur darauf besinnen, wie es früher war." Noch in den 1970er-Jahren wurden Wiesen maximal zweimal gemäht und der Aufwuchs genutzt. Dahin müsse man nur zurückkehren.

Schon jetzt ist vielerorts zu bemerken, dass die Straßenränder erblüht sind. Teilweise helfen die Straßenmeistereien auch durch Einsaat nach. "Aushagern braucht halt auch seine Zeit", bemerkt Knörzer. "Schwierig ist es dort, wo landwirtschaftliche Flächen angrenzen, denn wenn zu viel Dünger auf die Flächen gelangt, funktioniert es nicht", sagt er.

Das Abräumen des Schnittguts übernehmen aktuell Landwirte, da sie über den Maschinenring über die passenden Fahrzeuge verfügen. Das Straßenbauamt müsse erst noch seinen Fuhrpark umstellen. Bei Neubeschaffungen müsse man darauf achten, dass der Bodenabstand so groß ist, dass "Kleingetier" geschont wird, bemerkt Knörzer. Das Schnittgut werde dem Abfallentsorger AVR zur Kompostierung zugeführt.

Ein Problem stellt in diesem Zusammenhang die erhebliche Vermüllung der Straßenränder dar. "Das ist traurig und für mich völlig unverständlich", betont Knörzer. Wichtig ist ihm während der Umstellung, die Kollegen zu schulen und mit ihnen über Naturschutz zu sprechen. Er sagt ihnen dann: "Das ist gut für Kinder, Enkel, Nichten und Neffen. Jeder kann ein bisschen beitragen."