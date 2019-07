Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. War die Haushaltsplanung des Rhein-Neckar-Kreises für das vergangene Jahr zu pessimistisch? Angesichts der Differenz zwischen Haushaltsplan und dem nun vorliegenden Jahresabschluss 2018 von rund 42 Millionen Euro könnte man dies fast vermuten. Doch Frank Werner (CDU) wollte bei der Kreistagssitzung in Walldorf diesen Vorwurf "explizit nicht erheben".

Vielmehr verwies er darauf, dass in nahezu allen Teilbudgets eine positive Entwicklung festzustellen sei. Ein wesentlicher Faktor waren allerdings die Zahlungen des Landes für die Unterbringung der geflüchteten Menschen im Kreis, wie Claudia Felden (FDP) hervorhob. So gingen bei der Kreisverwaltung im letzten Jahr gut 37 Millionen Euro für die Unterbringung der Geflüchteten in den Jahren 2016 und 2017 sowie für das erste Halbjahr 2018 ein.

Nach einer Einigung der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen flossen zusätzlich 7,5 Millionen Euro in die Kassen des Kreises für Aufwendungen für geflüchtete Personen, die sich nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung befinden. Bei den Haushaltsplanungen war mit dieser Zahlung des Landes nicht zu rechnen gewesen.

Die gute finanzielle Lage des Kreises spiegelt sich auch in dessen Schuldenstand von 76,7 Millionen Euro wider. "Das ist der geringste Schuldenstand seit 17 Jahren", wusste Werner. Dass diese positiven Entwicklungen aber kein Grund zu überschwänglichem Optimismus sind, verdeutlichte Werner mit dem Hinweis auf "das Megaprojekt" der kommenden Jahre, nämlich den Kauf des Gebäudes der ehemaligen Polizeidirektion Heidelberg, für dessen Erwerb 34 Millionen Euro anfallen.

Hans Zellner (Freie Wähler) bereiteten zudem die ausstehenden Forderungen des Kreises in Höhe von 85 Millionen Euro sorgen. "Was hat die Verwaltung unternommen, um die ausstehenden Forderungen einzutreiben?", fragte er, ohne eine konkrete Antwort darauf zu bekommen. "Wir appellieren an alle, die gute Einnahmesituation nicht zu überschätzen", warnte ebenso Ralf Göck (SPD).

Diese könne auch einmal zu Ende gehen. Deshalb sei es wichtig,die Ausgaben im Blick zu behalten. Ähnlich argumentierte Edgar Wunder (Linke). "Wir müssen uns bemühen, negative Entwicklungen abzustellen", sagte er und verwies auf die "erschreckende" Tatsache, dass seit letztem Jahr alle vier GRN-Kliniken rote Zahlen schreiben.

Ralf Frühwirt (Grüne) sah zudem Gefahren von außen auf die Konjunktur und damit die Kreisfinanzen zukommen. Damit meinte er nicht nur die wirtschaftliche Unsicherheit, die der amerikanische Präsident Donald Trump erzeugt. "Die lahmende Reaktion auf die Klimakrise fällt uns auf die Füße", betonte er und nannte als Beispiel das Niedrigwasser des Rheins, das im letzten Jahr unter anderem dazu geführt hatte, dass die BASF in Ludwigshafen ihre Produktion drosseln musste.