Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Waffenbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hat im vergangenen Jahr exakt 232 Kleine Waffenscheine ausgestellt. Dies bedeutet einen enormen Rückgang im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. So stellte die Behörde 2017 noch 358 und im Jahr 2016 gar 965 Kleine Waffenscheine aus. Diese hohe Zahl wurde als Reaktion vor allem auf die Ereignisse in der Silversternacht 2015 in Köln gedeutet. Vor diesen Ereignissen sahen die Zahlen wie folgt aus: 2015 (133), 2014 (66), 2013 (56) und im Jahr 2012 (59).

Im Umkehrschluss kann man aufgrund des aktuell doch massiven Rückgangs der Anträge wohl von einem wieder höheren Sicherheitsgefühl der Bürger ausgehen. Die Waffenbehörde des Rhein-Neckar-Kreises ist jedoch nicht für alle Kreisgemeinden zuständig. Die Großen Kreisstädte nehmen diese Aufgaben für sich und ihre in Verwaltungsgemeinschaft betreuten Gemeinden selbst wahr. Diese sind: Hockenheim (mit Altlußheim, Neulußheim und Reilingen), Leimen, Schwetzingen, Sinsheim (mit Angelbachtal und Zuzenhausen), Weinheim und Wiesloch (mit Dielheim).

Bürger, die in einer dieser Gemeinden wohnen, müssen sich bei der Beantragung des Kleinen Waffenscheins direkt an das Rathaus der jeweiligen Großen Kreisstadt wenden. Die bearbeitende Stelle gleicht die Angaben des Antragstellers mit eventuellen Eintragungen im Bundeszentralregister und bei der Staatsanwaltschaft ab.

Der Kleine Waffenschein berechtigt dazu, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen - aber nur solche mit dem Siegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) - außerhalb der eigenen Wohnung führen zu dürfen. Schießen darf man in der Regel nur in Notwehrsituationen. Wer einen Kleinen Waffenschein beantragen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Weitere Voraussetzungen sind Zuverlässigkeit und persönliche Eignung - dazu gehört etwa, dass man keine Vorstrafen haben darf. Ein Sachkunde- oder ein Haftpflichtversicherungsnachweis sind nicht nötig. Aber: Bei Veranstaltungen wie Volksfesten, Sportfesten, Messen oder Ausstellungen dürfen Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen nicht mitgeführt werden - auch nicht mit einem Kleinen Waffenschein. Auch außerhalb von Schießstätten ist das Schießen verboten - es sei denn, es liegt ein Fall der Notwehr und des Notstands vor. Ansonsten ist das Schießen strafbar.

Allerdings ist nicht für jedes Reizgassprühgerät ein Kleiner Waffenschein erforderlich. Sie dürfen ab 14 Jahren besessen werden, müssen allerdings ein amtliches Prüfzeichen haben.