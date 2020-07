Mitarbeiter des Landratsamtes zählen am Dienstag im Rahmen der Kreistagssitzung in Ketsch die Stimmen für die Vorschlagsliste für ehrenamtliche Verwaltungsrichter aus. Foto: Burkhardt

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Das Thema kommt erst einmal reichlich sperrig daher, hat aber beim näheren Hinsehen durchaus Spannungspotenzial und kann gar Sprengkraft entwickeln. Im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Ketsch wurde unter anderem die Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Karlsruhe für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025 erstellt.

Der Rhein-Neckar-Kreis darf in Anlehnung an die Einwohnerzahl 91 Wahlvorschläge einreichen, die auf der Basis der Sitzverteilung im Kreistag auf die Parteien umgelegt werden. Demnach hat die CDU 23 Wahlvorschläge, es folgen Bündnis 90 / Die Grünen (18), Freie Wähler (17), SPD (16), AfD (7), FDP (6) und die Die Linke mit vier Wahlvorschlägen.

So weit, so unspektakulär. Aber jetzt wird es interessant. Denn die Kandidaten werden vom Kreistag gewählt – es wurde eine geheime Wahl beantragt. Dabei hatte jeder der 95 anwesenden Kreisräte eine Stimme. Um auf die Liste zu gelangen, benötigten die Kandidaten zwei Drittel davon – also mindestens 64 Stimmen. Um es gleich vorwegzunehmen: Von den Linken, den Grünen und der AfD hat es kein Kandidat auf die Vorschlagsliste geschafft.

Und hier fangen die Diskussionen an. Da ist zum einen das Ergebnis der AfD. Ihre sieben Kandidaten erreichten nach RNZ-Informationen zwischen 30 und 35 Stimmen. Das reicht zwar nicht für die Liste, die Partei wird das dennoch als Achtungserfolg für sich verbuchen – schließlich kamen bis zu 27 Stimmen von anderen Parteien.

Zum anderen gehen die Grünen und die Linken auf der Vorschlagsliste gänzlich leer aus. Das sagen die Parteien zu dieser Gemengelage:

> Grüne: "Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Leuten mit einem solchen Hintergrund die Eignung als Verwaltungsrichter zusprechen kann", zeigt sich Ralf Frühwirt, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ob der vielen Stimmen für die AfD fassungslos. Da habe man in manchen Fraktionen wohl nicht nachgedacht. Seine eigenen Leute haben zwischen 57 und 61 Stimmen bekommen – zu wenige, um auf die Liste zu gelangen. Auch hier zeigt sich Frühwirt ratlos. "Das haben wir so definitiv nicht erwartet", gibt er offen zu. Er sehe keinen Grund oder Anlass, warum die grünen Kandidaten für die anderen nicht wählbar waren.

> CDU: Ganz anders sieht Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzender der CDU, die Situation. Er persönlich habe allen 91 Kandidaten eine Stimme gegeben – also auch den AfD-Leuten. Für ihn kein Problem: "Wir grenzen uns von der AfD ab, aber wir grenzen die AfD nicht aus", sagte der Christdemokrat gegenüber der RNZ. Das gelte natürlich auch für die Linken und die anderen Parteien. "Wir wollen keine Weimarer Verhältnisse", betonte Sauerzapf.

> SPD: Auf das Wahlverhalten seiner Leute wollte SPD-Fraktionschef Ralf Göck nicht näher eingehen und schon gar nicht spekulieren. "Wir haben keine Vorgaben gegeben", betonte der Sozialdemokrat. "Von daher kann ich nicht sagen, wer wen gewählt hat", ließ er sich keine Einzelheiten entlocken. Wird es denn Einfluss auf die künftige Zusammenarbeit im Kreistag haben, dass es die Kandidaten der Grünen und der Linken nicht auf die Liste geschafft haben? "Es könnte ungemütlicher werden", befürchtet Göck. Aber man müsse dringend zur Sacharbeit zurückkehren.

> FDP: Fraktionschefin Claudia Felden steht nach eigener Aussage vor einem Rätsel. "Es ist sehr schade, dass viele demokratische Kandidaten gescheitert sind", sagt die Liberale mit Blick auf Grüne und Linke. "Das ist für mich nicht erklärbar."

> Freie Wähler: Das sei nun einmal die Gefahr bei geheimen Wahlen, merkt Hans Zellner, Fraktionschef der Freien Wähler, an, "dass es dann nicht immer so ausgeht, wie es sich manch einer vorstellt". In seiner Fraktion habe es keinerlei Absprachen gegeben, wie gewählt werden soll. Auch Zellner betont wie sein CDU-Kollege Sauerzapf, dass man sich von der AfD zwar abgrenzen, die Partei aber nicht ausgrenzen wolle.

> Die Linke: Der Gedanke, dass man bei den Vorschlägen für die ehrenamtlichen Verwaltungsrichter seine Stimmen nach Parteienproporz verteilen müsse, sei "naiv und verantwortungslos", sagt Edgar Wunder, Fraktionschef der Linken. "Da glauben wohl einige, dass jeder, der im Kreistag sitzt, auch für das Richteramt geeignet wäre." Das sei definitiv nicht so. Man müsse sich nur einmal damit beschäftigen, was einige AfD-Kreisräte von sich geben würden. "Das ist teilweise unterirdisch", sagt Wunder.

Es könne, ergänzt der Linke, aber auch sein, dass die Wahl rechtswidrig gewesen sei. 91 Vorschläge hätte der Kreis an das Verwaltungsgericht Karlsruhe übermitteln sollen. Letztendlich seien es aber lediglich 62 geworden. "Das könnte vielleicht moniert werden", deutet Wunder zart an, dass die Wahl unter Umständen wiederholt werden müsse. Kreissprecherin Silke Hartmann verwies in diesem Zusammenhang direkt an die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts.