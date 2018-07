Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Bei dieser Nachricht wird den Verwaltungschefs der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises - passend zur Weihnachtszeit - sicher ein wenig warm ums Herz: Der Kreistag wird in seiner heutigen Sitzung in Sinsheim-Steinsfurt im Rahmen der Haushaltsverabschiedung mehrheitlich auch für eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage stimmen - und diese Senkung fällt höher aus, als Landrat Stefan Dallinger im Oktober bereits angekündigt hatte. Dies wurde bei einem Gespräch der RNZ mit den Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien deutlich.

Es gibt für die Kommunen also eine Art vorweihnachtliches Geschenk - sie müssen weniger Geld an den Kreis überweisen, als in ihrem Etat ursprünglich veranschlagt. Überbordenden Jubel wird man dennoch nicht aus den Rathäusern hören, schließlich zahlen die Städte und Gemeinden aufgrund ihrer hohen Steuerkraft im Jahr 2016 dennoch etwas mehr in die Kreisschatulle als die 253,5 Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr. Aber, auch dies muss der Fairness halber gesagt werden, sie haben ja auch mehr eingenommen.

Zur Erläuterung: Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Geldquellen des Rhein-Neckar-Kreises. Dabei überweisen die Städte und Gemeinden nach der jeweiligen Steuerkraft einen Teil ihrer Einnahmen an den Kreis. Entscheidend für die Berechnung ist der sogenannte Hebesatz der Umlage, der aktuell bei 29,5 Prozentpunkten liegt. Für die Errechnung der Kreisumlage 2018 wird die Steuerkraft der Städte und Gemeinden aus dem Jahr 2016 herangezogen.

Bei der jüngsten Kreistagssitzung im Oktober in Laudenbach hatte Landrat Dallinger gut gelaunt erklärt, dass der Hebesatz 2018 auf 29 Prozentpunkte sinken werde. Als Grund für diese spendable Geste nannte er "gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen".

Aber jetzt hat die RNZ erfahren, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. "Da geht noch was", kündigte SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Göck etwas nebulös an. Das Ziel seiner Partei liege bei 28,5 Prozentpunkten. Auch FDP-Fraktionschefin Claudia Felden liebäugelt offenbar mit einer Senkung. "Bei guten Ideen sind wir dabei", sagte sie Richtung SPD. Allerdings dürfe diese Maßnahme nicht über eine Kreditaufnahme finanziert werden.

"Ich denke, da wird sich noch etwas bewegen", bläst Hans Zellner ins gleiche Horn. Schließlich gebe es ein dickes Plus bei den Schlüsselzuweisungen des Landes, da könne der Landrat ruhig einen Teil an die Kommunen weiterreichen, findet der Chef der Freien Wähler. Für Bruno Sauerzapf ist wichtig, dass die Aufgabenerfüllung des Kreises und die Handlungsfähigkeit der Kreisgemeinden gewährleistet sei. Und dies , so der Christdemokrat, sei auch bei einer weiteren Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage Fall. Auch die Linke scheint nicht abgeneigt, an der Hebesatz-Schraube zu drehen. "Aber nicht über eine höhere Verschuldung", merkte Fraktionschef Edgar Wunder an.

Und so werden wohl einzig die Grünen die Rolle der "Spaßbremse" übernehmen. "Wir stimmen keinem Hebesatz unter 29 Prozent zu", machte Fraktionschef Ralf Frühwirt gegenüber der RNZ unmissverständlich deutlich. Wenn jetzt der Hebesatz der Kreisumlage etwa um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte gesenkt werde, sei dies doch reine Symbolpolitik. Von einer solchen Senkung würden zudem nicht die finanzschwachen Kommunen profitieren. Das meiste Geld davon würde bei Walldorf und Co. hängen bleiben. Und das sei ja wohl nicht Sinn der Sache.